В России более 26 тысяч сотрудников Росгвардии будут дежурить на Крещение

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Более 26 тысяч сотрудников Росгвардии будут охранять порядок во время праздника Крещения Господня в России с 18 на 19 января, сообщил журналистам замначальника главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин.
2.8%Да, постоянно это делаю
14.7%Да, на Крещение
0.9%В этом году точно окунусь
18.4%Нет, но хотелось бы
63.2%Никогда
По словам Зинина, планируется, что участие в мероприятиях примут более 5 миллионов россиян. В Москве торжественные богослужения пройдут в 424 церквях, храмах и монастырях. Массовые купания верующих будут организованы в 59 водоемах, их безопасность обеспечат 700 сотрудников Росгвардии.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.