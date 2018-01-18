В России более 26 тысяч сотрудников Росгвардии будут дежурить на Крещение

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Более 26 тысяч сотрудников Росгвардии будут охранять порядок во время праздника Крещения Господня в России с 18 на 19 января, сообщил журналистам замначальника главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин.

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"Совместно с МВД России 18-19 января Росгвардия примет участие в обеспечении безопасности и праздников православного праздника Крещения Господня в 284 населенных пунктах Российской Федерации. К охране общественного порядка и безопасности планируется привлечь более 26 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии", — сказал он.

По словам Зинина, планируется, что участие в мероприятиях примут более 5 миллионов россиян. В Москве торжественные богослужения пройдут в 424 церквях, храмах и монастырях. Массовые купания верующих будут организованы в 59 водоемах, их безопасность обеспечат 700 сотрудников Росгвардии.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.