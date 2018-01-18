В Москве на Крещение будут дежурить пятьсот спасателей и добровольцев

Государственные инспектора МЧС России ведут проверку места для купаний на Крещение. Архивное фото

Государственные инспектора МЧС России ведут проверку места для купаний на Крещение. Архивное фото

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Порядка 500 спасателей и добровольцев будут обеспечивать в Москве безопасность праздничных мероприятий в честь Крещения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Окунались ли вы когда-нибудь в прорубь? Да, постоянно это делаю

Да, на Крещение

В этом году точно окунусь

Нет, но хотелось бы

Никогда Результаты 2.9% Да, постоянно это делаю

14.9% Да, на Крещение

0.9% В этом году точно окунусь

17.9% Нет, но хотелось бы

63.4% Никогда Все опросы Голосовать

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия и богослужения пройдут в столичных храмах 18 и 19 января.

"На контроль взяты праздничные мероприятия в 453 храмах и церквях Москвы. На задействованных объектах будут дежурить порядка 500 сотрудников МЧС и добровольцев", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что со служителями всех храмов проведена разъяснительная работа по безопасности при применении открытого огня, эксплуатации электрооборудования, а также содержании систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения в исправном состоянии.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.