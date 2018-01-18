В Москве на Крещение будут дежурить пятьсот спасателей и добровольцев

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Порядка 500 спасателей и добровольцев будут обеспечивать в Москве безопасность праздничных мероприятий в честь Крещения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.
2.9%Да, постоянно это делаю
14.9%Да, на Крещение
0.9%В этом году точно окунусь
17.9%Нет, но хотелось бы
63.4%Никогда
"На контроль взяты праздничные мероприятия в 453 храмах и церквях Москвы. На задействованных объектах будут дежурить порядка 500 сотрудников МЧС и добровольцев", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что со служителями всех храмов проведена разъяснительная работа по безопасности при применении открытого огня, эксплуатации электрооборудования, а также содержании систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения в исправном состоянии.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.