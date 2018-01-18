В московских аэропортах из-за непогоды отменили более десяти рейсов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Более 10 рейсов отменены и 11 задержаны в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" в четверг.

Так, по состоянию на 9.30 мск в аэропорту "Домодедово" отменены 13 рейсов и еще 4 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 7 рейсов. Информации об изменении расписания вылетов из аэропортов "Внуково" и "Жуковский" нет.

Ранее в четверг в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что 18 января в столице ожидаются порывистый ветер, снег, местами слабая метель, москвичей также предупредили о снежном накате на дорогах.