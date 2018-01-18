В Подмосковье более двух тысяч человек обеспечат безопасность в Крещение

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Свыше 2,1 тысячи человек будут обеспечивать безопасность людей во время крещенских купаний на территории Подмосковья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Московской области.

"К обеспечению безопасности в Крещенскую ночь будет привлечено более 250 единиц техники и более 2 тысяч 170 человек личного состава", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в муниципальных образованиях Подмосковья для крещенских купаний будет оборудовано 237 мест, 68 из которых находятся на открытой воде.

"В связи с неустойчивым температурным режимом на многих водоемах Подмосковья сложились неблагоприятные условия для выхода людей на лед. Поэтому купаться в Крещенскую ночь следует лишь в специально оборудованных для этого местах, где предусмотрены места обогрева, освещение и дежурство спасателей", — отметил представитель ведомства.

По данным МЧС, в 2017 году в крещенских купаниях в России приняли участие более 1,8 миллиона человек (в 2016 – почти 2 миллиона), серьезных происшествий не зафиксировано. Для купаний было подготовлено более 3,9 тысячи мест, где дежурили сотрудники МЧС, медики и полицейские. Безопасность купаний обеспечивали более 42,4 тысячи человек и почти 14 тысяч единиц техники. В Москве места для проведения обряда крещенского купания посетили более 255 тысяч граждан.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освещаемых прорубях.

Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.