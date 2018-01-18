Парк поездов, курсирующих по фиолетовой ветке метро, обновили на 40%

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Парк поездов, курсирующих по Таганско-Краснопресненской линии московского метро, обновлен на 40%, сообщил порталу мэра и правительства Москвы заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Парк поездов, курсирующих на Таганско-Краснопресненской линии метро, уже обновлен на 40% — добавлено более 50 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Больше трети устаревших поездов этой ветки заменены на современные и более вместительные. Сейчас пассажиров линии уже перевозят 33 состава нового поколения "Москва", а в 2018 году здесь введут в эксплуатацию еще столько же составов", — приводит портал слова Ликсутова.

Как отмечается, новые составы поставят по контракту жизненного цикла (КЖЦ), согласно которому производитель будет обслуживать составы и нести ответственность за их работу в течение 30 лет. Как добавил Ликсутов, до конца года парк поездов, курсирующих по "фиолетовой" ветке метро, будет обновлен почти на 80%.

Поезда "Москва" запустили на этой ветке в прошлом году. Новый поезд на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до двух тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Кроме того, составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов.