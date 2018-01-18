Пермская школа, где произошла поножовщина, возобновила работу

ПЕРМЬ, 18 янв — РИА Новости. Почти никто из учеников не остался дома в первый учебный день после ЧП с поножовщиной в пермской школе №127, заявила директор школы Татьяна Цейтлина.
"Во всех классах сегодня восстановлен учебный процесс. Дети в школу пришли, отсутствуют буквально несколько человек, выясняются причины, в основном — по болезни. Дети пришли с хорошим настроением, детей наблюдают педагоги, работают психологи", — сказала Цейтлина журналистам.
По данным следствия, бывший и нынешний ученики этой школы, сговорившись, проникли в учебное заведение и "умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения". В конце концов, они ударили ножами друг друга, но остались живы. Оба обвиняемых арестованы, но остаются в больнице, пока здоровье не позволит перевести их в СИЗО. Их мотивы выясняются.