В Приморье успешно прошло выступление львиц "с лишним весом"

ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости. Львицы, на полноту которых обратили внимание некоторые СМИ, успешно и без эксцессов выступили в цирке Владивостока, собрали овации и отправились гастролировать по России, сообщил РИА Новости представитель цирка.

В декабре 2017 года во Владивостоке после реконструкции открылся цирк, на первом выступлении показали тигров и львиц. Ряд местных СМИ опубликовал фотографии животных, на которых львы выглядят толще тигров. По данным изданий, зоозащитники обратили внимание на ожирение животных. Дрессировщик львиц сообщил, что звери не страдают от ожирения, а поправились после родов, они здоровы и прекрасно себя чувствуют.

"К нам труппа приехала из Хабаровска, а дальше направляется в Красноярск. Здесь выступления прошли успешно, без происшествий. Львицы давали по три выступления в день — со 2 по 8 января. Дрессировщик, конечно, был огорчен распространением такой информации (об ожирении львиц — ред.) Но все, кто пришел на выступление, аплодировали ему стоя", — сказал собеседник.

По его словам, возможно, труппа снова выступит в цирке Владивостока через 2-3 года — после того, как артисты объедут с гастролями всю Россию, также у них могут быть выступления за границей и фестивали.