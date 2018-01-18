Правительство утвердило план развития конкуренции в здравоохранении

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому утверждается "дорожная карта" развития конкуренции в здравоохранении. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров в четверг.

План предусматривает совершенствование регулирования регистрации лекарств и биологически активных добавок, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, закупок, а также законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности и развития конкуренции среди аптек.