Ученые выяснили, как в нацпарке "Земля леопарда" уживаются тигры и леопарды

ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости. Леопарды в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье не избегают мест, где бывают тигры и иногда используют одни тропы, сообщили изучающие диких животных по следам на снегу ученые ФГБУ "Земля леопарда".

"В ходе полевых работ мы повсеместно наблюдаем, что тигры и леопарды используют одни и те же тропы. Зачастую леопарды используют тигриные тропы для удобства перемещения. При этом в предыдущие два зимних полевых сезона мы ни разу не фиксировали случаев, когда бы тигр целенаправленно преследовал леопарда. В целом же, по данным прошедших сезонов, мы не выявили фактов того, что присутствие тигра отрицательно сказывается на распределении леопарда", — передает пресс-служба нацпарка слова старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной.

Как заменили ученые, леопарды не избегают мест, где периодически бывают тигры. Обычно леопардов чаще тигров замечают на крутых склонах, но точной причины такого поведения пока не известно. Леопард — маневренная и легкая кошка, поэтому инстинктивно стремится искать укрытие в сложнодоступных местах, отмечают ученые. Как сообщили в пресс-службе, пока не ясно, пытаются ли таким способом леопарды избежать встречи именно с тигром.

"С ростом популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра закономерно поднимаются вопросы о том, хватает ли пищи обоим хищникам, а также существует ли между ними конкуренция за место обитания. Одним из предварительных результатов наблюдений стало то, что соседство с выросшей популяцией амурского тигра не вынуждает дальневосточных леопардов менять свои привычные местообитания", — сообщает пресс-служба.

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Изучающие диких животных по следам на снегу позволяет ученым получить ценные данные о биологии и поведении диких животных. За первые дни работы ученые проследили маршруты нескольких тигров и леопардов. Этот материал поможет узнать больше о рационе диких кошек, а также определить их гормональный статус.

Как отмечает пресс-служба, численность тигра и леопарда в национальном парке увеличивалась одновременно, что также косвенно указывает на то, что конкуренция не оказывает негативного воздействия на пятнистого хищника. По последним данным, в нацпарке насчитывается около 30 амурских тигров и около 70 дальневосточных леопардов.