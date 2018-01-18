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Общество

Ученые выяснили, как в нацпарке "Земля леопарда" уживаются тигры и леопарды

06:2518.01.2018
(обновлено: 06:45 18.01.2018)
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© РИА Новости / Антон БалашовЛеопард. Архивное фотоЛеопард. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов

ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости. Леопарды в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье не избегают мест, где бывают тигры и иногда используют одни тропы, сообщили изучающие диких животных по следам на снегу ученые ФГБУ "Земля леопарда".

Ученые планируют расселить дальневосточных леопардов в южном Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Богатства "Земли леопарда"
"В ходе полевых работ мы повсеместно наблюдаем, что тигры и леопарды используют одни и те же тропы. Зачастую леопарды используют тигриные тропы для удобства перемещения. При этом в предыдущие два зимних полевых сезона мы ни разу не фиксировали случаев, когда бы тигр целенаправленно преследовал леопарда. В целом же, по данным прошедших сезонов, мы не выявили фактов того, что присутствие тигра отрицательно сказывается на распределении леопарда", — передает пресс-служба нацпарка слова старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной.

Как заменили ученые, леопарды не избегают мест, где периодически бывают тигры. Обычно леопардов чаще тигров замечают на крутых склонах, но точной причины такого поведения пока не известно. Леопард — маневренная и легкая кошка, поэтому инстинктивно стремится искать укрытие в сложнодоступных местах, отмечают ученые. Как сообщили в пресс-службе, пока не ясно, пытаются ли таким способом леопарды избежать встречи именно с тигром.

Рекордный выводок медвежат обнаружили на «Земле леопарда»
© пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Медведицу с пятью медвежатами засняла камера на "Земле леопарда"
"С ростом популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра закономерно поднимаются вопросы о том, хватает ли пищи обоим хищникам, а также существует ли между ними конкуренция за место обитания. Одним из предварительных результатов наблюдений стало то, что соседство с выросшей популяцией амурского тигра не вынуждает дальневосточных леопардов менять свои привычные местообитания", — сообщает пресс-служба.

Тигриное семейство устроило фотосессию на "Земле леопарда"
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игройОдна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"Сначала перед объективом фотоловушки показалась тигрица под номером T 7FСначала перед объективом фотоловушки показалась тигрица под номером T 7F
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Сначала перед объективом фотоловушки показалась тигрица под номером T 7F
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"Затем два тигренка подошли вплотную к камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзораЗатем два тигренка подошли вплотную к камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Затем два тигренка подошли вплотную к камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"Затем котята вступили в борьбу. Во время "схватки" они менялись ролями, играючи показывая кто тут главныйЗатем котята вступили в борьбу. Во время схватки они менялись ролями, играючи показывая кто тут главный
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Затем котята вступили в борьбу. Во время "схватки" они менялись ролями, играючи показывая кто тут главный
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»Как объясняют ученые, так они учатся общаться между собой и занимаются своеобразной физподготовкой, что очень важно для их развитияКак объясняют ученые, так они учатся общаться между собой и занимаются своеобразной физподготовкой, что очень важно для их развития
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
Как объясняют ученые, так они учатся общаться между собой и занимаются своеобразной физподготовкой, что очень важно для их развития
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»В ходе игры досталось и маме малышейВ ходе игры досталось и маме малышей - тигрице под номером T 7F
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
В ходе игры досталось и маме малышей
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»Сначала она обрушила на беспокойных отпрысков грозный рык, однако это никак не изменило ситуациюСначала она обрушила на беспокойных отпрысков грозный рык, однако это никак не изменило ситуацию
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
Сначала она обрушила на беспокойных отпрысков грозный рык, однако это никак не изменило ситуацию
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»Внимание озорников переключилось на нового соперника, что заставило их объединить силыВнимание озорников переключилось на нового соперника, что заставило их объединить силы
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
Внимание озорников переключилось на нового соперника, что заставило их объединить силы
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"В итоге несколько воспитательных ударов по мордочкам разыгравшихся котят заметно остудили пыл юных хищниковВ итоге несколько воспитательных ударов по мордочкам разыгравшихся котят заметно остудили пыл юных хищников
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
В итоге несколько воспитательных ударов по мордочкам разыгравшихся котят заметно остудили пыл юных хищников
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»В итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху материВ итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
В итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери
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Изучающие диких животных по следам на снегу позволяет ученым получить ценные данные о биологии и поведении диких животных. За первые дни работы ученые проследили маршруты нескольких тигров и леопардов. Этот материал поможет узнать больше о рационе диких кошек, а также определить их гормональный статус.

Как отмечает пресс-служба, численность тигра и леопарда в национальном парке увеличивалась одновременно, что также косвенно указывает на то, что конкуренция не оказывает негативного воздействия на пятнистого хищника. По последним данным, в нацпарке насчитывается около 30 амурских тигров и около 70 дальневосточных леопардов.

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