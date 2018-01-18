МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министерство образования и науки не будет давать распоряжений по обучению детей в условиях сильных морозов, поскольку эти решения принимают региональные власти, заявила РИА Новости замминистра образования и науки Татьяна Синюгина. Она отметила, что в ведомстве не сомневаются, что в регионах адекватно оценивают обстановку и примут все необходимые меры по сохранению жизни и здоровья детей и созданию комфортных условий для их учебы.

Морозы ниже 50 градусов ожидают Сибирь по меньшей мере до начала следующей недели, заявила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По её словам, в Якутске температура близка к норме — для января она составляет ночью 44,5 градуса, а днём – 37,4 градуса, в Оймяконе и Верхоянье на 4 градуса ниже нормы, в Мирном отклонение от нормы составит до 6-8 градусов.

При этом в Якутии отклонение морозов от нормы небольшое относительно того, что ожидается в Красноярском крае. Как добавила собеседница агентства, аномалия до 16 градусов при обычных морозах в минус 20-25 градусов будет отмечаться в достаточно населённых районах азиатской части России: Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве.

"Это вопрос не уровня компетенции министерства образования и науки, это решение принимается на уровне учредителей образовательных организаций или самих организаций, исходя из тех погодных условий, которые есть в каждом конкретном субъекте Российской Федерации и в каждом населенном пункте. Какой-то общей установки министерства образования или приказа, распоряжения быть просто по уровню полномочий не может, но, я уверена, что все мои коллеги в регионах очень адекватно оценивают обстановку, и примут все необходимые меры по сохранению жизни и здоровья детей и созданию комфортных условий для получения ими образования", — заявила Синюгина.

Также, по прогнозу Гидрометцентра России в ближайшие дни в Томской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на семь и более градусов. Так, в Томской области ожидается сильный мороз ниже 40 градусов. В Иркутской области 19-20 января сильные морозы (-53… —48), а в северных и Верхнеленских районах до —56. В Иркутске аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.