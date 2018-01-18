МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министерство образования и науки не будет давать распоряжений по обучению детей в условиях сильных морозов, поскольку эти решения принимают региональные власти, заявила РИА Новости замминистра образования и науки Татьяна Синюгина. Она отметила, что в ведомстве не сомневаются, что в регионах адекватно оценивают обстановку и примут все необходимые меры по сохранению жизни и здоровья детей и созданию комфортных условий для их учебы.
При этом в Якутии отклонение морозов от нормы небольшое относительно того, что ожидается в Красноярском крае. Как добавила собеседница агентства, аномалия до 16 градусов при обычных морозах в минус 20-25 градусов будет отмечаться в достаточно населённых районах азиатской части России: Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве.
"Это вопрос не уровня компетенции министерства образования и науки, это решение принимается на уровне учредителей образовательных организаций или самих организаций, исходя из тех погодных условий, которые есть в каждом конкретном субъекте Российской Федерации и в каждом населенном пункте. Какой-то общей установки министерства образования или приказа, распоряжения быть просто по уровню полномочий не может, но, я уверена, что все мои коллеги в регионах очень адекватно оценивают обстановку, и примут все необходимые меры по сохранению жизни и здоровья детей и созданию комфортных условий для получения ими образования", — заявила Синюгина.
Также, по прогнозу Гидрометцентра России в ближайшие дни в Томской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на семь и более градусов. Так, в Томской области ожидается сильный мороз ниже 40 градусов. В Иркутской области 19-20 января сильные морозы (-53… —48), а в северных и Верхнеленских районах до —56. В Иркутске аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.