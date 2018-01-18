Эксперты рассказали о среднем чеке россиян в декабре

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в декабре 2017 года вырос на 7,9%, или на 43 рубля по сравнению с ноябрем и составил 586 рублей, однако по сравнению с декабрьскими показателями прошлых лет средний чек оказался рекордно низким, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По сравнению с декабрем 2016 года средний чек в последний месяц прошлого года снизился на 0,8%. Год назад средний чек составлял 591 рубль, в декабре 2015 года — 643 рубля, в декабре 2014 года — 670 рублей, в декабре 2013 года — 605 рублей, в последний месяц 2012 года — 616 рублей.
Если рассматривать месячную динамику среднего чека по регионам, сильнее всего показатель в декабре вырос на Дальнем Востоке (на 14,9% по сравнению с ноябрем, до 646 рублей), на Юге (на 11,2% — до 527 рублей) и в Поволжье (на 10,9% — до 507 рублей). Средний чек в Сибири вырос на 8,5% — до 497 рублей, в Центральном федеральном округе — на 6,5%, до 671 рубля, на Урале — на 6%, до 492 рубля, в Северо-Западном округе — на 4,2%, до 671 рубля.
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.