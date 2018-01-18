РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Рейтузы до груди и вперед". Лайфхаки, как выжить в 50-градусный мороз

08:0018.01.2018
(обновлено: 08:09 18.01.2018)
036331
© Фото : Петр ЧугуновБалерина в Якутске при температуре минус 41 градусБалерина в Якутске при температуре минус 41 градус
© Фото : Петр Чугунов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Когда столбик термометра опускается до минус 50 градусов, жизнь останавливается?  Это только на первый взгляд. В самом холодном регионе страны — Якутии — местные жители спокойно переносят любой мороз. Не обращая внимания на аномальные температуры, они продолжают учиться, работать, гулять. Не помеха даже ледяной туман. Как выжить на полюсе холода, жители Якутии рассказали корреспонденту РИА Новости. 

Вид на окрестности Якутска из вертолета. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Ближе к земле. Многодетный отец против мэрии Якутска и экс-депутата

Янарина Александрова, визажист

Слишком холодно, чтобы быть красивой! Да и в тумане особо ничего не видно, ни зданий, ни улиц, ни людей. Однако, если внимательно приглядеться или дождаться ясной погоды, можно заметить, что у девушек на крайнем севере есть элегантный гардероб из меха норки, соболя, песца, каракуля. Все расшито бисером, кожей и пайетками. Самая теплая и незаменимая обувь в минус 50 — унты. Они изготавливаются из оленьей шкуры, на подошву — войлок, их также украшают бисером, блестящими нитями и национальным орнаментом. Многие подумают, что это живодерство, но на самом деле здесь без этого просто-напросто не выжить. 

© Фото : из личного архиваЯнарина на фоне Ленских столбов, очень похожих на "Стену" из популярного сериала "Игры престолов"
© Фото : из личного архива
Янарина на фоне Ленских столбов, очень похожих на "Стену" из популярного сериала "Игры престолов"
Несмотря на холод, на улице много народу — как правило, в утреннее время, обед и вечером после работы. Но! Люди идут не прогулочным шагом, а бегут либо очень быстро переходят от здания к зданию.

Важный лайфхак: обязательно прикрывать рот и нос рукой в варежке, если не носишь шарф. Во-первых, вдыхаемый воздух не такой холодный, а во-вторых, когда выдыхаешь, воздух согревает лицо.

Того, кто не прикрывается варежкой, ждут белый нос и белые щеки — обморожение. Детей же шарфиком обматывают в несколько раз, оставляя открытыми лишь глаза, хотя им особо-то нечего рассматривать, кроме тумана и тусклых уличных фонарей. 

© Фото : Янарина АлександроваВо время сильных морозов в Якутии
© Фото : Янарина Александрова
Во время сильных морозов в Якутии
От мороза страдает кожа лица, поэтому девушкам необходимо мазаться питательным, жирным кремом. Для губ — обычный бальзам, и только в помещении, где тепло, можно отлучиться в дамскую комнату, чтобы нанести помаду. Насчет ресниц, идеальный вариант — нарастить. Поскольку искусственным не страшен ни мороз, ни вода. Если использовать не водостойкую тушь, то, зайдя с улицы в помещение, моментально превратишься в "панду".

© Фото : Янарина АлександроваНа новогоднем корпоративе девушки в Якутии одеты в вечерние наряды и унты из камуса
© Фото : Янарина Александрова
На новогоднем корпоративе девушки в Якутии одеты в вечерние наряды и унты из камуса
У меня вызывают эмоции девушки, бегущие по улице в дубленочке или полушубке, да еще на каблуках. Они совсем не задумываются о своем здоровье: цистит или проблемы с почками можно на раз заработать. Натянул рейтузы до груди — и вперед. Якутия — не то место, где, шагая по набережной, распивают напитки из жестяной банки. Но если ты рисковый, можно попробовать оторвать губы.

Руслан Очиров, путешественник, ведущий автомобильной телепередачи "PROдвижение"

Оптимальный гардероб жителя Якутска зимой — пуховик либо шуба и унты. Как показывает практика, даже самые ультрасовременные ботинки постепенно "впитывают" в себя холод, например, когда стоишь на автобусной остановке. А в помещении они еще долго не могут прогреться. Про вторые штаны, теплые перчатки и шапку, думаю, даже не стоит говорить — обязательные атрибуты любого местного.

Когда температура на улице ниже 50 градусов, не все решаются выгонять свои автомобили из теплых гаражей. Но зимовать в такую погоду с авто не сложно. Например, у меня нет крытого гаража рядом с домом, поэтому я установил на машину предпусковой подогреватель. Режим дня выглядит примерно так: в 6:15 утра по таймеру запускается подогреватель, в 7:00 я просыпаюсь и запускаю двигатель с брелка. К 8 часам сажусь в теплый автомобиль и отправляюсь по делам. Зимой проблем с парковкой во дворе нет: машин на дороге примерно в два раза меньше, чем летом. 

Многие водители в Якутске пользуются портативными тканевыми гаражами: в минус 40 машина под таким "одеялом" запускается 2-3 раза за ночь. Или используют электрокотлы, которые гоняют горячий антифриз по двигателю, после чего железного коня можно запустить в любой момент.

© Фото : Янарина АлександроваАвтомобили на ночь оставляют в теплых чехлах
© Фото : Янарина Александрова
Автомобили на ночь оставляют в теплых чехлах
Якутск находится в долине, потому в безветренную погоду, когда температура опускается ниже сорока, в городе стоит густой туман. Ездить мешает, но не слишком. Льда на дорогах нет: климат достаточно сухой. При резкой смене температур дороги посыпают песком, никакие противогололедные средства не спасают.
Самый северный город России Певек
© Фото : Денис Смирнов
"Сидим на месте, на улице — молоко". Как зимует самый северный город России

Был недавно в Москве и Санкт-Петербурге, общался с друзьями — они удивились, когда я сказал, что мы "прокачиваем" стойки автомобильных амортизаторов каждый год. Все потому, что в морозы они текут или из них выходит газ. Если стойки неразборные, мастера переделывают их в разборные, а дальше просто меняют сальники, масло и закачивают газ. Обходится примерно в два раза дешевле, чем покупать новые.

Вера Кривошапкина, воспитатель в детском саду

Детям сложнее пережить морозы, чем взрослым, потому что им хочется гулять. В садике мы выводим на прогулку до тех пор, пока столбик термометра не опускается ниже 15 градусов. Когда холоднее, не выходим из помещений. Спасаемся подвижными играми, танцуем, бегаем, прыгаем, чтобы не сидеть на одном месте.

Для детского садика не беда, даже если сильный мороз. Детей все равно приводят. Исключение — январские каникулы: родители отдыхают и могут посидеть с детьми сами. Однако сад работает в любом случае — до максимально низкой температуры. 

Мамы одевают ребятишек по-разному, но очень тепло. Из-за этого малыши похожи на капусту: майка, футболка, теплая кофта, пуховик или шуба. Обязательно огромный шарф. Двойные штаны сверху, ватники. На ноги — шерстяные носочки и унты. Варежки на веревочках. В мороз на улице нельзя обматывать лицо шарфом. Из-за влаги можно отморозить щеки. Лучше всего от мороза спасает капюшон пуховика.

© Фото : Вера КривошапкинаВоспитанники Валентины играют в снежки на морозе возле детского сада в Якутии
© Фото : Вера Кривошапкина
Воспитанники Валентины играют в снежки на морозе возле детского сада в Якутии
В хорошую погоду выбираемся на прогулку, однако на сборы уходит не менее получаса: многие дети не умеют одеваться самостоятельно, поэтому нам с няней приходится каждого кутать. Тем, кто умеет сам, говорим одеться наполовину и ждать, пока мы с нянечкой не оденем до конца: так мы не даем им вспотеть.

Петр Чугунов, профессиональный фотограф

Холод — не повод забрасывать творчество. У фотосъемки на морозе свои особенности. Но именно в них кроется особый стиль и, может быть, даже экстрим. 

Когда снимаешь на морозе, нет времени на размышления, кадр должен быть продуман заранее до мелочей. Например, зимой я фотографировал балерин в тумане. Это был целый проект — снимали и летом, и зимой. На съемку отводилось несколько минут. Осечка не допускается, иначе модель замерзнет.

Моя подопечная даже не почувствовала холода. Она ждала в помещении, на фото видно, что вход в театр — в 20 метрах. Рядом с ней лежала теплая одежда. Перед выходом на улицу я ей сказал, что надо делать, какие позы принимать. Я давно видел эти кадры у себя в голове и просто ждал подходящую погоду — с туманом. Такая погода, на мой взгляд, — изюминка Якутии. Но, конечно, холод надоедает.

© Фото : Петр ЧугуновБалерина в Якутске при температуре минус 41 градус
© Фото : Петр Чугунов
Балерина в Якутске при температуре минус 41 градус
Зеркальные камеры хорошо переносят холод, однако через полчаса на улице в них начинает образовываться конденсат. Потом в тепле он исчезает, но не сразу, что создает неудобства. Аккумулятор в фототехнике обязательно приходится покупать оригинальный: если реплика, он быстро разряжается. 

© Фото : Петр ЧугуновДевушка в шубе
© Фото : Петр Чугунов
Девушка в шубе
Фотографы в основном ходят в масках и шарфах, как ниндзя, — чтобы особо не вдыхать холодный воздух. Туман не мешает творческим съемкам, наоборот, это фишка. Впрочем, свадьбы и прочие торжественные мероприятия, безусловно, на улице снимать не получится — все фото будут чересчур мрачными.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена