"Рейтузы до груди и вперед". Лайфхаки, как выжить в 50-градусный мороз

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Когда столбик термометра опускается до минус 50 градусов, жизнь останавливается? Это только на первый взгляд. В самом холодном регионе страны — Якутии — местные жители спокойно переносят любой мороз. Не обращая внимания на аномальные температуры, они продолжают учиться, работать, гулять. Не помеха даже ледяной туман. Как выжить на полюсе холода, жители Якутии рассказали корреспонденту РИА Новости.
Янарина Александрова, визажист
Слишком холодно, чтобы быть красивой! Да и в тумане особо ничего не видно, ни зданий, ни улиц, ни людей. Однако, если внимательно приглядеться или дождаться ясной погоды, можно заметить, что у девушек на крайнем севере есть элегантный гардероб из меха норки, соболя, песца, каракуля. Все расшито бисером, кожей и пайетками. Самая теплая и незаменимая обувь в минус 50 — унты. Они изготавливаются из оленьей шкуры, на подошву — войлок, их также украшают бисером, блестящими нитями и национальным орнаментом. Многие подумают, что это живодерство, но на самом деле здесь без этого просто-напросто не выжить.
Важный лайфхак: обязательно прикрывать рот и нос рукой в варежке, если не носишь шарф. Во-первых, вдыхаемый воздух не такой холодный, а во-вторых, когда выдыхаешь, воздух согревает лицо.
Того, кто не прикрывается варежкой, ждут белый нос и белые щеки — обморожение. Детей же шарфиком обматывают в несколько раз, оставляя открытыми лишь глаза, хотя им особо-то нечего рассматривать, кроме тумана и тусклых уличных фонарей.
Руслан Очиров, путешественник, ведущий автомобильной телепередачи "PROдвижение"
Оптимальный гардероб жителя Якутска зимой — пуховик либо шуба и унты. Как показывает практика, даже самые ультрасовременные ботинки постепенно "впитывают" в себя холод, например, когда стоишь на автобусной остановке. А в помещении они еще долго не могут прогреться. Про вторые штаны, теплые перчатки и шапку, думаю, даже не стоит говорить — обязательные атрибуты любого местного.
Многие водители в Якутске пользуются портативными тканевыми гаражами: в минус 40 машина под таким "одеялом" запускается 2-3 раза за ночь. Или используют электрокотлы, которые гоняют горячий антифриз по двигателю, после чего железного коня можно запустить в любой момент.
Был недавно в Москве и Санкт-Петербурге, общался с друзьями — они удивились, когда я сказал, что мы "прокачиваем" стойки автомобильных амортизаторов каждый год. Все потому, что в морозы они текут или из них выходит газ. Если стойки неразборные, мастера переделывают их в разборные, а дальше просто меняют сальники, масло и закачивают газ. Обходится примерно в два раза дешевле, чем покупать новые.
Вера Кривошапкина, воспитатель в детском саду
Детям сложнее пережить морозы, чем взрослым, потому что им хочется гулять. В садике мы выводим на прогулку до тех пор, пока столбик термометра не опускается ниже 15 градусов. Когда холоднее, не выходим из помещений. Спасаемся подвижными играми, танцуем, бегаем, прыгаем, чтобы не сидеть на одном месте.
Для детского садика не беда, даже если сильный мороз. Детей все равно приводят. Исключение — январские каникулы: родители отдыхают и могут посидеть с детьми сами. Однако сад работает в любом случае — до максимально низкой температуры.
Мамы одевают ребятишек по-разному, но очень тепло. Из-за этого малыши похожи на капусту: майка, футболка, теплая кофта, пуховик или шуба. Обязательно огромный шарф. Двойные штаны сверху, ватники. На ноги — шерстяные носочки и унты. Варежки на веревочках. В мороз на улице нельзя обматывать лицо шарфом. Из-за влаги можно отморозить щеки. Лучше всего от мороза спасает капюшон пуховика.
Петр Чугунов, профессиональный фотограф
Холод — не повод забрасывать творчество. У фотосъемки на морозе свои особенности. Но именно в них кроется особый стиль и, может быть, даже экстрим.
Когда снимаешь на морозе, нет времени на размышления, кадр должен быть продуман заранее до мелочей. Например, зимой я фотографировал балерин в тумане. Это был целый проект — снимали и летом, и зимой. На съемку отводилось несколько минут. Осечка не допускается, иначе модель замерзнет.
Моя подопечная даже не почувствовала холода. Она ждала в помещении, на фото видно, что вход в театр — в 20 метрах. Рядом с ней лежала теплая одежда. Перед выходом на улицу я ей сказал, что надо делать, какие позы принимать. Я давно видел эти кадры у себя в голове и просто ждал подходящую погоду — с туманом. Такая погода, на мой взгляд, — изюминка Якутии. Но, конечно, холод надоедает.