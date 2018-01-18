"Рейтузы до груди и вперед". Лайфхаки, как выжить в 50-градусный мороз

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Когда столбик термометра опускается до минус 50 градусов, жизнь останавливается? Это только на первый взгляд. В самом холодном регионе страны — Якутии — местные жители спокойно переносят любой мороз. Не обращая внимания на аномальные температуры, они продолжают учиться, работать, гулять. Не помеха даже ледяной туман. Как выжить на полюсе холода, жители Якутии рассказали корреспонденту РИА Новости.

Янарина Александрова, визажист

Слишком холодно, чтобы быть красивой! Да и в тумане особо ничего не видно, ни зданий, ни улиц, ни людей. Однако, если внимательно приглядеться или дождаться ясной погоды, можно заметить, что у девушек на крайнем севере есть элегантный гардероб из меха норки, соболя, песца, каракуля. Все расшито бисером, кожей и пайетками. Самая теплая и незаменимая обувь в минус 50 — унты. Они изготавливаются из оленьей шкуры, на подошву — войлок, их также украшают бисером, блестящими нитями и национальным орнаментом. Многие подумают, что это живодерство, но на самом деле здесь без этого просто-напросто не выжить.

© Фото : из личного архива Янарина на фоне Ленских столбов, очень похожих на "Стену" из популярного сериала "Игры престолов" © Фото : из личного архива Янарина на фоне Ленских столбов, очень похожих на "Стену" из популярного сериала "Игры престолов"

Несмотря на холод, на улице много народу — как правило, в утреннее время, обед и вечером после работы. Но! Люди идут не прогулочным шагом, а бегут либо очень быстро переходят от здания к зданию.

Важный лайфхак: обязательно прикрывать рот и нос рукой в варежке, если не носишь шарф. Во-первых, вдыхаемый воздух не такой холодный, а во-вторых, когда выдыхаешь, воздух согревает лицо.

Того, кто не прикрывается варежкой, ждут белый нос и белые щеки — обморожение. Детей же шарфиком обматывают в несколько раз, оставляя открытыми лишь глаза, хотя им особо-то нечего рассматривать, кроме тумана и тусклых уличных фонарей.

© Фото : Янарина Александрова Во время сильных морозов в Якутии © Фото : Янарина Александрова Во время сильных морозов в Якутии

От мороза страдает кожа лица, поэтому девушкам необходимо мазаться питательным, жирным кремом. Для губ — обычный бальзам, и только в помещении, где тепло, можно отлучиться в дамскую комнату, чтобы нанести помаду. Насчет ресниц, идеальный вариант — нарастить. Поскольку искусственным не страшен ни мороз, ни вода. Если использовать не водостойкую тушь, то, зайдя с улицы в помещение, моментально превратишься в "панду".

© Фото : Янарина Александрова На новогоднем корпоративе девушки в Якутии одеты в вечерние наряды и унты из камуса © Фото : Янарина Александрова На новогоднем корпоративе девушки в Якутии одеты в вечерние наряды и унты из камуса

У меня вызывают эмоции девушки, бегущие по улице в дубленочке или полушубке, да еще на каблуках. Они совсем не задумываются о своем здоровье: цистит или проблемы с почками можно на раз заработать. Натянул рейтузы до груди — и вперед. Якутия — не то место, где, шагая по набережной, распивают напитки из жестяной банки. Но если ты рисковый, можно попробовать оторвать губы.

Руслан Очиров, путешественник, ведущий автомобильной телепередачи "PROдвижение"

Оптимальный гардероб жителя Якутска зимой — пуховик либо шуба и унты. Как показывает практика, даже самые ультрасовременные ботинки постепенно "впитывают" в себя холод, например, когда стоишь на автобусной остановке. А в помещении они еще долго не могут прогреться. Про вторые штаны, теплые перчатки и шапку, думаю, даже не стоит говорить — обязательные атрибуты любого местного.

Когда температура на улице ниже 50 градусов, не все решаются выгонять свои автомобили из теплых гаражей. Но зимовать в такую погоду с авто не сложно. Например, у меня нет крытого гаража рядом с домом, поэтому я установил на машину предпусковой подогреватель. Режим дня выглядит примерно так: в 6:15 утра по таймеру запускается подогреватель, в 7:00 я просыпаюсь и запускаю двигатель с брелка. К 8 часам сажусь в теплый автомобиль и отправляюсь по делам. Зимой проблем с парковкой во дворе нет: машин на дороге примерно в два раза меньше, чем летом.

Многие водители в Якутске пользуются портативными тканевыми гаражами: в минус 40 машина под таким "одеялом" запускается 2-3 раза за ночь. Или используют электрокотлы, которые гоняют горячий антифриз по двигателю, после чего железного коня можно запустить в любой момент.

© Фото : Янарина Александрова Автомобили на ночь оставляют в теплых чехлах © Фото : Янарина Александрова Автомобили на ночь оставляют в теплых чехлах

Якутск находится в долине, потому в безветренную погоду, когда температура опускается ниже сорока, в городе стоит густой туман. Ездить мешает, но не слишком. Льда на дорогах нет: климат достаточно сухой. При резкой смене температур дороги посыпают песком, никакие противогололедные средства не спасают.

Был недавно в Москве и Санкт-Петербурге, общался с друзьями — они удивились, когда я сказал, что мы "прокачиваем" стойки автомобильных амортизаторов каждый год. Все потому, что в морозы они текут или из них выходит газ. Если стойки неразборные, мастера переделывают их в разборные, а дальше просто меняют сальники, масло и закачивают газ. Обходится примерно в два раза дешевле, чем покупать новые.

Вера Кривошапкина, воспитатель в детском саду

Детям сложнее пережить морозы, чем взрослым, потому что им хочется гулять. В садике мы выводим на прогулку до тех пор, пока столбик термометра не опускается ниже 15 градусов. Когда холоднее, не выходим из помещений. Спасаемся подвижными играми, танцуем, бегаем, прыгаем, чтобы не сидеть на одном месте.

Для детского садика не беда, даже если сильный мороз. Детей все равно приводят. Исключение — январские каникулы: родители отдыхают и могут посидеть с детьми сами. Однако сад работает в любом случае — до максимально низкой температуры.

Мамы одевают ребятишек по-разному, но очень тепло. Из-за этого малыши похожи на капусту: майка, футболка, теплая кофта, пуховик или шуба. Обязательно огромный шарф. Двойные штаны сверху, ватники. На ноги — шерстяные носочки и унты. Варежки на веревочках. В мороз на улице нельзя обматывать лицо шарфом. Из-за влаги можно отморозить щеки. Лучше всего от мороза спасает капюшон пуховика.

© Фото : Вера Кривошапкина Воспитанники Валентины играют в снежки на морозе возле детского сада в Якутии © Фото : Вера Кривошапкина Воспитанники Валентины играют в снежки на морозе возле детского сада в Якутии

В хорошую погоду выбираемся на прогулку, однако на сборы уходит не менее получаса: многие дети не умеют одеваться самостоятельно, поэтому нам с няней приходится каждого кутать. Тем, кто умеет сам, говорим одеться наполовину и ждать, пока мы с нянечкой не оденем до конца: так мы не даем им вспотеть.

Петр Чугунов, профессиональный фотограф

Холод — не повод забрасывать творчество. У фотосъемки на морозе свои особенности. Но именно в них кроется особый стиль и, может быть, даже экстрим.

Когда снимаешь на морозе, нет времени на размышления, кадр должен быть продуман заранее до мелочей. Например, зимой я фотографировал балерин в тумане. Это был целый проект — снимали и летом, и зимой. На съемку отводилось несколько минут. Осечка не допускается, иначе модель замерзнет.

Моя подопечная даже не почувствовала холода. Она ждала в помещении, на фото видно, что вход в театр — в 20 метрах. Рядом с ней лежала теплая одежда. Перед выходом на улицу я ей сказал, что надо делать, какие позы принимать. Я давно видел эти кадры у себя в голове и просто ждал подходящую погоду — с туманом. Такая погода, на мой взгляд, — изюминка Якутии. Но, конечно, холод надоедает.

© Фото : Петр Чугунов Балерина в Якутске при температуре минус 41 градус © Фото : Петр Чугунов Балерина в Якутске при температуре минус 41 градус

Зеркальные камеры хорошо переносят холод, однако через полчаса на улице в них начинает образовываться конденсат. Потом в тепле он исчезает, но не сразу, что создает неудобства. Аккумулятор в фототехнике обязательно приходится покупать оригинальный: если реплика, он быстро разряжается.

© Фото : Петр Чугунов Девушка в шубе © Фото : Петр Чугунов Девушка в шубе

Фотографы в основном ходят в масках и шарфах, как ниндзя, — чтобы особо не вдыхать холодный воздух. Туман не мешает творческим съемкам, наоборот, это фишка. Впрочем, свадьбы и прочие торжественные мероприятия, безусловно, на улице снимать не получится — все фото будут чересчур мрачными.