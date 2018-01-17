Эксперты: у малых городов и исторических поселений начнется новая жизнь

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новые меры поддержки дадут малым городам и историческим поселениям больше возможностей для развития. Об этом заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, комментируя встречу Владимира Путина с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

Одной из таких мер поддержки должны стать денежные премии для победителей конкурса проектов общественных пространств в малых и исторических городах.

"Выделены дополнительные средства на конкурсы по благоустройству в размере 5 миллиардов. Именно на малые города и исторические поселения, чтобы у них было больше возможностей развиваться. Потому что в целом программа развития городской среды рассчитана на все поселения", ‒ отметила Соколова.

При этом принципиально важным является и прямое участие жителей городов и поселений в определении приоритетов развития своей малой родины.

"Мы любим свои города, мы понимаем, где у них точки роста, поэтому даже небольшие вложения могут дать большой эффект. И мы видим уже это в разных малых исторических городах, которые за счет благоустройства, развития инфраструктуры, развития частных инициатив музейных, экскурсионных значительно расширяют доходную базу бюджетов и, соответственно, могут дальше развиваться", — сказала Екатерина Соколова

В свою очередь директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова отметила, что богатейшее культурное, историческое, архитектурное и духовное наследие России складывается не только из всемирно известных шедевров и памятников, но и из малых городов, которые порой мало известны широкой общественности.

"Например, Тотьма, или Плес, или Гороховец — каждый из них имеет совершенно уникальную и неповторимую историю, архитектурный облик, традиции, и каждый из них связан с историческим наследием страны. Эти города — малые жемчужины, из которых складывается культурное ожерелье России", — рассказала Великанова.

По ее мнению, у многих малых городов есть общие проблемы: неразвитая инфраструктура, плохие дороги, отток населения и нежелание инвесторов приходить в малые города и исторические поселения. Новые меры поддержки должны поспособствовать их решению.

"Я думаю, что теперь у малых городов и исторических поселений начнется новая жизнь. Те меры, о которых сегодня заявил президент, помогут вдохнуть в них новую жизнь. Это поможет развитию инфраструктуры, бизнеса, созданию условий для того, чтобы в малых городах оставалась молодежь, видела там какие-то перспективы для себя", — отметила Великанова.