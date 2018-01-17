Кузнецова: программа строительства перинатальных центров себя оправдала

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Инициированная президентом масштабная программа строительства перинатальных центров, в рамках которой в России уже появилось более 30 новых, современных медицинских учреждений, полностью оправдала себя. Об этом в ходе открытия нового перинатального центра в подмосковном городе Коломне заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Во многом благодаря этому Российская Федерация значительно улучшила показатели по сокращению младенческой и материнской смертности. За последние 18 лет младенческая смертность в стране снизилась в 2,6 раза, а материнская — в пять раз. В 2017 году мы достигли исторического минимума по обоим показателям. Уровень младенческой смертности в России уже ниже, чем в США или в среднем по Европейскому региону", — сказала Кузнецова.

Детский омбудсмен также подчеркнула, что современные, хорошо оснащенные перинатальные центры играют не только медицинскую, но и важную социальную и психологическую роли.

"От того, как мамочку встретят в роддоме, какими будут ее первые роды, насколько грамотно, профессионально и просто по-человечески заботливо будет оказана ей помощь, во многом зависит, вернется ли она за вторым ребенком, примет ли она решение стать многодетной матерью. Уже сейчас в России растет количество семей, в которых есть два ребенка и более", — сказала Анна Кузнецова.