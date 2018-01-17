Власти Коломны пообещали исправить ошибочные указатели на китайском языке

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ошибки в навигации на китайском языке в подмосковной Коломне обязательно исправят, сообщили в среду РИА Новости в министерстве культуры Подмосковья.

В новой городской навигации в Коломне, куда на Форум малых городов и исторических поселений в среду приехал президент РФ Владимир Путин, оказались ошибки. Журналисты РИА Новости обратили внимание, что указатели на музеи "Коломенская пастила" и "Калачная" на китайской языке идентичны.

"Все перешлют главе Коломне. Обязательно исправят", — сообщили в Минкультуры области, отметив, что пока неясно, кто именно установил данные указатели.

Как рассказали РИА Новости в музее "Коломенская пастила", пока данные указатели не охватывают весь город.

"Это проект, который представили участникам форума. Работа по установке навигации еще ведется… Видимо, произошла какая-то ошибка, мы постараемся донести до нашего руководства, которое передаст администрации города", — отметил собеседник агентства.