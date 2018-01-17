Власти Москвы рассказали о "световом голодании" живой природы в столице

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Живая природа московского региона приспособлена к сокращению светового дня в зимний период, поэтому "темный декабрь" животные и растения пережили без последствий, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Как сообщил ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, москвичи в декабре в общей сложности видели солнце всего семь минут. Так, декабрь 2017 года стал самым темным за всю историю столицы.

"Зимний период года вообще связан с уменьшением светового дня. Зимой животные получают намного меньше солнечной энергии, чем летом. Особенно если в течение продолжительного времени стоит пасмурная погода. Но все эти процессы в природе являются нормой, и живая природа к этому периоду "светового голодания" приспособлена", — сказал РИА Новости Кульбачевский.

Как пояснил РИА Новости сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Юрий Насимович, практически полное отсутствие солнца над столицей в декабре никак не отразилось на растениях. Для млекопитающих такое сокращение солнечного света также прошло практически незаметно.

"Странно животные себя не ведут. Это привычная ситуация, так что существенных последствий не может быть. Другие факторы важнее — мало снега, поверхность многих прудов не покрыта льдом, аномально высокие температуры для этого месяца и так далее", — рассказал Насимович.

По его словам, для птиц подобные аномалии являются только некоторым сокращением светлого периода суток, когда можно кормиться, тем более что в Москве птицы большую часть времени обитают в искусственном освещении. В то же время его коллега Николай Кудрявцев подчеркнул, что освещенность на улицах столицы даже в самый темный месяц года во много раз выше, чем в освещенных помещениях, и посоветовал в том числе и столичным жителям почаще выбираться на воздух.

"Освещенность на улице даже в самый темный месяц года и при сильной облачности все равно во много раз выше, чем в наших помещениях, где работают лампы светового дня. Так что нужно чаще выходить на улицу, даже если кажется, что на улице темно и сыро", — посоветовал он.