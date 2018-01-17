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Общество

Как за рубежом: ЧП в Перми подняло тему обязательного страхования учеников

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18:1817.01.2018
(обновлено: 19:21 17.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь КатаевПерейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми . 15 января 2018Автомобиль скорой помощи у школы № 127 в Перми . 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Идея обязательного страхования школьников в России имеет потенциал и ранее уже обсуждалась, но пока страховку от несчастных случаев, которая защитит семью от финансовых затрат, связанных с лечением ребенка в результате полученных травм, может обеспечить только полис добровольного страхования, рассказали РИА Новости эксперты российских страховых компаний.

Автомобиль следственного комитета у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Эксперт призвал к использованию "тревожных брелоков" во всех школах страны

Очередное обсуждение темы страхования школьников спровоцировала произошедшая в понедельник в пермской школе №127 поножовщина, в результате которой пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По данным следствия, бывший и нынешний ученики этой школы, сговорившись, проникли в учебное заведение и умышленно нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В сентябре прошлого года в подмосковной Ивантеевке тоже произошел резонансный случай. Тогда девятиклассник во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Он ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

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© Ruptly
Очевидцы поножовщины в пермской школе рассказали о произошедшем

По мнению начальника отдела личного страхования СК "МАКС" Ирины Ярцевой, проблема случаев в ивантеевской и пермской школах — в организации безопасности на территории заведения.

"В школе ребенок предоставлен сам себе. Теоретическая ответственность директоров школ и учителей за детей практически не работает. Чтобы положение изменилось, в каждой школе должен быть специалист, который бы заботился о здоровье и безопасности детей, занимался предотвращением опасных ситуаций", — заявила она.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Финансовая же защита, по мнению Ярцевой, может быть осуществлена при помощи страхования школьников от несчастных случаев (НС).

Дело добровольное

Что касается обязательного страхования школьников, то, по информации некоторых страховщиков, разговоры на эту тему ведутся в России не первый год, и особенно активно она обсуждается именно после трагических событий.

"Поскольку школы у нас в подавляющем большинстве являются бюджетным учреждениями, то, фактически, такой вид страхования тоже был бы за счёт государства. … Я полагаю, введение такого вида обязательного страхования в ближайшее время относительно маловероятно", — сообщил замдиректора московского филиала страховой компании "НАСКО" Алексей Володяев.

Здание школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Гендиректор "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников считает, что, в целом, потенциал для внедрения подобного обязательного вида страхования есть, но в настоящий момент страхование школьников представляет собой добровольное страхование, инициированное родителями.

Вместе с тем, по словам Черникова, некоторые частные школы в последние годы вводят практику страхования всех учащихся – в настоящее время данное страхование осуществляется по инициативе родительского комитета или администрации школ.

Он добавил, что популярными программами страхования детей являются накопительные программы страхования жизни, которые одновременно позволяют защитить ребенка на случай травм, серьезных болезней и сформировать капитал для успешного старта ребенка во взрослой жизни; коробочные продукты без накопительной составляющей, которые защищают в случае непредвиденных ситуаций со здоровьем; детские программы ДМС.

Эксперт пояснил, что с точки зрения продуктового предложения российский рынок развит на достаточном уровне, но отметил, что при этом уровень добровольного страхования относительно западных практик невысок.

Что имеем – не храним

Володяев рассказал, что услугу по страхованию школьников от несчастных случаев, в том числе и при занятиях спортом в различных спортивных секциях, предлагают сейчас многие страховщики, но на неё у населения весьма небольшой спрос; да и те родители, которые приобретают такое страхование, нередко оценивают жизнь ребёнка в относительно небольшую сумму (чаще в пределах от 10 тысяч до 100 тысяч рублей).

"Проблема основная та же, что и во всех остальных розничных видах страхования – низкие реальные доходы населения", — пояснил Володяев.

Сотрудники полиции у школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Однако Ярцева сказала, что страхование от НС – очень недорогой вид страхования. "Например, при страховой сумме 100 тысяч рублей (страховые риски: травма в результате НС, инвалидность в результате НС, смерть в результате НС), сроке страхования 1 год, страховая премия составит 800 рублей", — разъяснила она.

Из ее комментария следует, что действие такого страхования может распространяться также на участие застрахованного в ряде самостоятельных (не организованных спортивной или другой организацией) занятиях по физической культуре и спорту на любительской основе, не являющихся систематическими тренировками и направленными на достижение спортивных результатов; а также на участие в занятиях в фитнес-клубах и тренажерных залах (за исключением занятий единоборствами).

"На текущий момент страхование детей от несчастных случаев — дело исключительно добровольное. Однако пока ни образовательные учреждения, ни родители не понимают преимуществ страховой защиты", — заключила Ярцева.

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Как за рубежом

Говоря об опыте зарубежных страховых рынков страховщики отметили, что ситуация со страховой защитой учащихся там неоднородна.

"В зависимости от степени государственного регулирования встречаются модели как с обязательным страхованием, так и с полностью добровольным", — пояснил Черников.

В то же время, по его словам, даже в странах с обязательным страхованием учащихся, уровень проникновения добровольного страхования детей намного выше, чем в РФ, что объясняется, в первую очередь, разницей в отношении к страхованию и уровнях финансовой грамотности населения.

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Зотов
Страховщики везде свой нос суют. Лишь бы денег содрать.
18:23
17.01.2018
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Владимир Карельский
А где можно застраховаться от бездарных руководителей?
18:36
17.01.2018
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