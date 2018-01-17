Дятлы в парках Москвы из-за потепления начали стучать в январе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Дятлы, обитающие в некоторых московских парках, из-за необычно теплой погоды в первую половину зимы начали свой призывный стук, решив, что пришла весна, сообщили РИА Новости в государственном природоохранном бюджетном учреждении "Мосприрода".

"Животные и растения, конечно, любят солнце, но привыкли к его отсутствию, ориентируются они на длину светового дня. Так надежнее. А вот странности поведения были зафиксированы в январе. Дятлы решили, что уже весна, и начали призывный стук, как в феврале. У других животных изменений пока не замечали", — рассказал РИА Новости сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Валентин Волков.

Как пояснили РИА Новости в учреждении, подобное поведение птиц было вызвано необычной для начала зимы теплой погодой. Сейчас, когда январские морозы, наконец, наступили, птицы вернулись к привычному образу жизни.

Как ранее сообщили РИА Новости в столичном "Метеобюро", текущая зима в Москве стала одной из самых теплых за последние 10 лет. Аномалия температуры воздуха в столице за первую половину зимы составила плюс 6,1 градуса. Только за половину сезона максимумы температуры были перекрыты четыре раза — 17, 29, 30 декабря и последний раз — 7 января.