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Общество

Адвокаты попросили Путина поднять оплату защитников по назначению

18:0617.01.2018
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фотоСтатуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Адвокаты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему с оплатой труда защитников, которых государство назначает обвиняемым, если они не могут себе позволить нанять собственного адвоката, соответствующее открытое письмо размещено на сайте Федеральной палаты адвокатов России (ФПА). 

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Российские адвокаты обращаются к вам, как к гаранту конституции РФ, в связи с необходимостью принять срочные меры по обеспечению конституционного права граждан России на получение бесплатной юридической помощи (статья 48 конституции РФ)", — сказано в письме.

Адвокаты напоминают, что оказывают юридическую помощь малоимущим гражданам в каждом случае, когда такое требование поступает от следствия или суда. "К большому сожалению, мы не встречаем аналогичного подхода со стороны государства. Размер оплаты защиты по назначению крайне низок – базовая ставка составляет всего 550 рублей в день, что более чем в десять раз ниже экономически сложившихся рыночных расценок. Государство не выполняет принятые на себя обязательства по ежегодной индексации ставок оплаты, в то время как иным участникам уголовного судопроизводства (судьям и сотрудникам правоохранительных органов) повышение окладов денежного содержания производится регулярно. Более того, выплаты адвокатам, несмотря на мизерные размеры причитающихся сумм, систематически задерживаются – просрочки в регионах достигают полугода и даже более", — говорится в письме.

Адвокаты отмечают, что такая ситуация ставит под угрозу реализацию прав граждан на получение бесплатной юридической помощи. Ранее VIII Всероссийский съезд адвокатов обратился к государственной власти, обосновав необходимость повышения базовой ставки оплаты защиты по назначению до 3000 рублей за один день участия в судопроизводстве, либо перехода на почасовую оплату с минимальной ставкой 700 рублей в час.

"Проблема с оплатой труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда, носит ярко выраженный социальный характер. Она требует скорейшего политического решения в интересах российских граждан и в целях обеспечения социальной стабильности, в чем заинтересовано не только общество, но и государство", — сказано в письме.

Инициатива обратиться с открытым письмом к главе государства принадлежит ивановским адвокатам, пояснили в ФПА и отметили, что в первый же день собрано более трех тысяч подписей адвокатов. Применяется механизм идентификации лиц, высказавшихся в поддержку данного обращения.

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