Адвокаты попросили Путина поднять оплату защитников по назначению

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Адвокаты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему с оплатой труда защитников, которых государство назначает обвиняемым, если они не могут себе позволить нанять собственного адвоката, соответствующее открытое письмо размещено на сайте Федеральной палаты адвокатов России (ФПА).

"Российские адвокаты обращаются к вам, как к гаранту конституции РФ, в связи с необходимостью принять срочные меры по обеспечению конституционного права граждан России на получение бесплатной юридической помощи (статья 48 конституции РФ)", — сказано в письме.

Адвокаты напоминают, что оказывают юридическую помощь малоимущим гражданам в каждом случае, когда такое требование поступает от следствия или суда. "К большому сожалению, мы не встречаем аналогичного подхода со стороны государства. Размер оплаты защиты по назначению крайне низок – базовая ставка составляет всего 550 рублей в день, что более чем в десять раз ниже экономически сложившихся рыночных расценок. Государство не выполняет принятые на себя обязательства по ежегодной индексации ставок оплаты, в то время как иным участникам уголовного судопроизводства (судьям и сотрудникам правоохранительных органов) повышение окладов денежного содержания производится регулярно. Более того, выплаты адвокатам, несмотря на мизерные размеры причитающихся сумм, систематически задерживаются – просрочки в регионах достигают полугода и даже более", — говорится в письме.

Адвокаты отмечают, что такая ситуация ставит под угрозу реализацию прав граждан на получение бесплатной юридической помощи. Ранее VIII Всероссийский съезд адвокатов обратился к государственной власти, обосновав необходимость повышения базовой ставки оплаты защиты по назначению до 3000 рублей за один день участия в судопроизводстве, либо перехода на почасовую оплату с минимальной ставкой 700 рублей в час.

"Проблема с оплатой труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда, носит ярко выраженный социальный характер. Она требует скорейшего политического решения в интересах российских граждан и в целях обеспечения социальной стабильности, в чем заинтересовано не только общество, но и государство", — сказано в письме.

Инициатива обратиться с открытым письмом к главе государства принадлежит ивановским адвокатам, пояснили в ФПА и отметили, что в первый же день собрано более трех тысяч подписей адвокатов. Применяется механизм идентификации лиц, высказавшихся в поддержку данного обращения.