Депутат Госдумы рассказал об изменениях в законопроекте о добровольчестве

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В законопроекте о добровольчестве могут объединить понятия добровольческого центра и организации, заявил в среду зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин.

"Возможно, будет уточнено понятие организатор добровольческой деятельности, добровольческой волонтерской организации, возможно, будут объединены понятия добровольческий центр и добровольческая организация, потому что это очень схожие понятия", — сказал Вяткин в ходе общественной экспертизы законопроекта о добровольчестве в Общественной палате.

Он отметил, что планируется уточнить определение добровольческой и волонтерской деятельности как таковой.

Законопроект, определяющий статус волонтерских организаций, был внесен в Госдуму в ноябре. Проектом закона уравниваются понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяется статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляются требования, которым должны соответствовать такие организации и лица. Также определяются полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций, предусматривается утверждение регламентов взаимодействия власти с волонтерскими организациями.