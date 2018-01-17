В Тимирязевской академии объяснили увольнение декана

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Тимирязевской академии подтвердили информацию об увольнении декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева и объяснили это тем, что руководство факультета не занималось его развитием, сосредоточив все силы на общественно-политической деятельности.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия намерена контролировать ситуацию вокруг декана одного из факультетов Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.

Сейчас исполняющим обязанности декана факультета назначен Владимир Леунов, сообщили в вузе.

"К сожалению, последние 2 года предыдущее руководство факультета не занималось его развитием, сосредоточив усилия на общественно-политической деятельности. В результате на факультете нет утвержденных учебных планов, отсутствует программа по развитию земельных участков. Факультет стал терять лидирующие позиции среди аналогичных факультетов аграрных вузов России", — приводятся в сообщении пресс-службы вуза слова проректора по науке и инновационному развитию Сергея Белопухова.

В академии также напомнили, что в течение 2017 года руководство университета провело проверки учебных, научных и административно-хозяйственных подразделений. В результате были выявлены схемы по сокрытию доходов от аренды помещений, начисление зарплаты "мертвым душам" и другие нарушения финансовой и трудовой дисциплины. "Наведение порядка в этой сфере позволило в 2017 году повысить средний уровень заработной платы преподавателей до 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в вузе отметили, что работы по оптимизации использования вузовского имущества продолжаются и по сей день. В частности, руководство академии обратилось ко всем научным подразделениям, за которыми закреплены земельные участки, с просьбой разработать программы их использования. "В течение 2017 года такие программы были представлены практически всеми подразделениями, за исключением факультета агрономии и биотехнологий", — говорится в сообщении.

В конце марта 2016 года стало известно, что комиссия правительства РФ по жилищному строительству передает под застройку Фонду РЖС участки в Москве, принадлежащие Тимирязевской академии, площадью более 100 гектаров. Вузу планировалось взамен предоставить на выбор дополнительные подмосковные участки и денежную компенсацию в размере около 7 миллиардов рублей.

Сотрудники академии резко возражали против передачи земель под застройку. В апреле президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что земли Тимирязевской сельхозакадемии, переданные в конце марта Фонду РЖС под жилую застройку, нужно оставить в покое. При этом он отметил, что вуз должен использовать свои земли эффективно.

Представитель Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) указал РИА Недвижимость, что уже по итогам состоявшейся весной 2016 года встречи с преподавательским составом вуза все действия по вовлечению этого участка в оборот были приостановлены Агентством. В январе 2017 года АИЖК попросила правкомиссию пересмотреть решение о вовлечении участка в 100 га на территории Тимирязевской академии в оборот для жилищного строительства, предложив предусмотреть возможность использования данного участка исключительно в научных целях академии.