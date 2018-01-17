В Ростове-на-Дону заявили о начале восстановления дома, где взорвался газ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Восстановительные работы пострадавшего от взрыва газа десятиэтажного дома в Ростове-на-Дону уже начались, сообщил журналистам глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной.

Как сообщало ранее областное МЧС, хлопок газа с возгоранием произошел в среду утром на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: Забайкальский, 5/4. Пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Во время осмотра места квартиры, где произошел взрыв, специалисты зафиксировали, что плита не была подсоединена к газовой трубе.

"Объявлен режим ЧС на территории пострадавшего дома. В рамках ЧС уже проведены обмеры оконных, балконных проемов, которые пострадали. Сегодня разворачиваются восстановительные работы. Думаю, вечером начнем устанавливать первые окна, дальше установим оконные проемы в квартирах, также будут восстанавливаться двери. Сегодня стоит вопрос и о восстановлении лифтов. Сейчас идет обследование лифтовой шахты", — пояснил Бережной.

Он добавил, что квартира, где непосредственно произошел взрыв, будет также ремонтироваться. Как пояснил агентству временно исполняющий обязанности главы регионального управления МЧС Евгений Кондратьев, в данный момент заделываются оконные и дверные проемы пострадавшего дома.

Во вторник в аварийно-диспетчерскую службу от старшей дома по данному адресу поступил телефонный звонок с информацией о запахе газа. Как пояснили РИА Новости в компании, утечка газа была в той же квартире, где в среду произошел взрыв. По данным компании, хозяин квартиры во время визита газовиков во вторник не пускал специалистов для устранения утечки газа. Только после настоятельных просьб старшей по дому специалисты смогли попасть в квартиру и устранить утечку. После этого квартира снова была обследована, других утечек газа не обнаружено.

По информации прокуратуры Ростовской области, погибший был инвалидом 1957 года рождения. В результате взрыва ударной волной вынесло двери в 33 квартирах, повреждена шахта лифта и сама квартира потерпевшего, который погиб на месте происшествия. Кроме того, разрушено остекление в подъезде с первого по девятый этаж. Специалисты МЧС России обследуют дом на прочность несущих конструкций. В пунктах временного размещения на базе двух ростовских школ устроены 56 жильцов. Территория вокруг дома оцеплена.