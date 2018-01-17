В Ростове-на-Дону заявили о начале восстановления дома, где взорвался газ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Восстановительные работы пострадавшего от взрыва газа десятиэтажного дома в Ростове-на-Дону уже начались, сообщил журналистам глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной.
"Объявлен режим ЧС на территории пострадавшего дома. В рамках ЧС уже проведены обмеры оконных, балконных проемов, которые пострадали. Сегодня разворачиваются восстановительные работы. Думаю, вечером начнем устанавливать первые окна, дальше установим оконные проемы в квартирах, также будут восстанавливаться двери. Сегодня стоит вопрос и о восстановлении лифтов. Сейчас идет обследование лифтовой шахты", — пояснил Бережной.
Он добавил, что квартира, где непосредственно произошел взрыв, будет также ремонтироваться. Как пояснил агентству временно исполняющий обязанности главы регионального управления МЧС Евгений Кондратьев, в данный момент заделываются оконные и дверные проемы пострадавшего дома.
По информации прокуратуры Ростовской области, погибший был инвалидом 1957 года рождения. В результате взрыва ударной волной вынесло двери в 33 квартирах, повреждена шахта лифта и сама квартира потерпевшего, который погиб на месте происшествия. Кроме того, разрушено остекление в подъезде с первого по девятый этаж. Специалисты МЧС России обследуют дом на прочность несущих конструкций. В пунктах временного размещения на базе двух ростовских школ устроены 56 жильцов. Территория вокруг дома оцеплена.