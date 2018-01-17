Яровая запросила информацию о питании детей в образовательных учреждениях

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая направила запрос по вопросам организации питания детей в образовательных учреждениях главам всех субъектов РФ, законодательным собраниям, в Роспотребнадзор, а также Минобрнауки и Генеральную прокуратуру, сообщила в среду пресс-служба парламентария.

"Необходимо получить информацию от всех субъектов РФ и уполномоченных органов о том, как по факту организована система школьного питания в каждом конкретном регионе. Требует изучения положительный опыт, особенности организации закупок и контроля. Кроме того, в Генеральной прокуратуре как в надзорном органе запрошена информация о результатах ранее проводившихся проверок, нарушениях, выявленных в организации питания детей в школах, а также рекомендациях по устранению нарушений", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По словам вице-спикера, необходимо проанализировать все правовые и организационные аспекты питания детей и с точки зрения безопасности, и с точки зрения качества. Как пояснила Яровая, именно поэтому запросы направлены и в Роспотребнадзор, и в Минобрнауки.

Она подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить закупкам исходных продуктов и условиям их приготовления. "В течение месяца возможно будет получить обратную связь, предложения от всех регионов, обобщить данные и после этого выйти на содержательное обсуждение темы школьного питания с уполномоченными органами и родителями, предложить конкретные решения", — заключила парламентарий.

За последнюю неделю было зафиксировано несколько случаев массовых отравлений детей в детских учреждениях в регионах. Так, ранее пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщила, что число пострадавших от отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах достигло 65 человек, среди них — 53 ребенка.

Ранее управление Роспотребнадзора по республике Хакасия также заявляло, что работа местного детского сада приостановлена, после того как десять воспитанников детского сада "Ивушка" заболели кишечной инфекцией. В среду СУСК России по Мурманской области сообщил, что местные следователи проводят проверку после отравления не менее 40 учеников школы №2 в городе Полярном.