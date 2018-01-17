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Общество

Яровая запросила информацию о питании детей в образовательных учреждениях

15:3417.01.2018
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. 16 января 2018Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. 16 января 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая направила запрос по вопросам организации питания детей в образовательных учреждениях главам всех субъектов РФ, законодательным собраниям, в Роспотребнадзор, а также Минобрнауки и Генеральную прокуратуру, сообщила в среду пресс-служба парламентария.

Капельницы. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Роспотребнадзор назвал причину отравления в кадетской школе в Люберцах

"Необходимо получить информацию от всех субъектов РФ и уполномоченных органов о том, как по факту организована система школьного питания в каждом конкретном регионе. Требует изучения положительный опыт, особенности организации закупок и контроля. Кроме того, в Генеральной прокуратуре как в надзорном органе запрошена информация о результатах ранее проводившихся проверок, нарушениях, выявленных в организации питания детей в школах, а также рекомендациях по устранению нарушений", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По словам вице-спикера, необходимо проанализировать все правовые и организационные аспекты питания детей и с точки зрения безопасности, и с точки зрения качества. Как пояснила Яровая, именно поэтому запросы направлены и в Роспотребнадзор, и в Минобрнауки.

Она подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить закупкам исходных продуктов и условиям их приготовления. "В течение месяца возможно будет получить обратную связь, предложения от всех регионов, обобщить данные и после этого выйти на содержательное обсуждение темы школьного питания с уполномоченными органами и родителями, предложить конкретные решения", — заключила парламентарий.

Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Уницын
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Минздрав уточнил число отравившихся в школе в Люберцах
За последнюю неделю было зафиксировано несколько случаев массовых отравлений детей в детских учреждениях в регионах. Так, ранее пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщила, что число пострадавших от отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах достигло 65 человек, среди них — 53 ребенка.

Ранее управление Роспотребнадзора по республике Хакасия также заявляло, что работа местного детского сада приостановлена, после того как десять воспитанников детского сада "Ивушка" заболели кишечной инфекцией. В среду СУСК России по Мурманской области сообщил, что местные следователи проводят проверку после отравления не менее 40 учеников школы №2 в городе Полярном.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Осадчий
Необходим, постоянный мониторинг питания детей, а не в течении месяца! Может и Минобразования начнёт мониторинг, полученных знаний в учебных заведениях и как эти знания соотносятся с действительностью. Т. Е. Какую методологию познания мира, получили выпускники.
16:06
17.01.2018
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Вадим Викторович
Как интересно. Только школьное питание будут анализировать, детские сады не интересны? Заранее понятно, что этот мониторинг обречён на результат "в среднем едят голубцы, так как в одном месте едят капусту, а в другом мясо" или "средняя температура по больнице 36,6". Кто конкретно будет анализировать весь массив информации, даже если исходные данные их регионов будут вдруг честными? Дума или Яровая? Да ладно? Ну была же раньше эффективная система постоянного контроля на местах, почему надо заново что-то изобретать? Всё познаётся в сравнении. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что за 25 лет в России количество школ уменьшилось раза в два. За это же время чиновников стало больше в разы. А контроля практически нет и это неудивительно, т.к. заняты чиновники как правило чем угодно, но не своими прямыми обязанностями. Вот и сейчас будет написано десять терабайт отчётов, анализов, статистик, таблиц, рекомендаций с обилием слов "надо" и т.д. и на этом всё утихнет до следующих ЧП.
17:12
17.01.2018
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