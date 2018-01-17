Крест и полумесяц над крымскими тюрьмами

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым, Владислав Сергиенко. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину свободу вероисповедания независимо от того, в какой жизненной ситуации оказался человек. Корреспонденты РИА новости Крым побывали в исправительной колонии № 1 в Симферополе и следственном изоляторе, чтобы выяснить, как соблюдается это право, как заключенные и арестанты молятся, совершают намаз и как администрация исправительных учреждений поддерживает ставших благодаря религии на путь исправления.
Мечеть за колючей проволокой
Сервер Меметов, осужденный из второго отряда и одновременно имам мечети исправительной колонии № 1, отсидел три года. Впереди еще четыре. Как он сам говорит, "осенью уже буду спускаться с горы" (отбыл ровно половину срока. — Прим. ред.). Мужчина показывает святилище — небольшая и ухоженная мечеть устлана коврами, под ними — теплый пол, чтобы осужденным было удобно совершать намаз.
Чтобы заключенные могли развиваться и просвещаться духовно, муфтият также передает в колонию книги.
В дальнейшем мужчина хочет связать свою жизнь с религией и, как ни странно, с исправительной колонией.
"У меня пока духовного образования нет, но по освобождении я планирую его получить. После хочу добиться того, чтобы у меня был доступ на территорию колонии, чтобы была возможность общаться с людьми, давать им надежду. Я каждому заключенному желаю освобождения, говорю о том, что нас дома ждут родители, семьи, постоянно подталкиваю к тому, чтобы выйти по УДО (условно-досрочное освобождение. — Прим. ред.)", — поделился Сервер.
В ИК-1, как и во всех учреждениях системы исполнения наказаний Республики Крым, из меню осужденных полностью исключена свинина. Используется только говядина.
Исправительная "школа"
Буквально в двух сотнях метров от мечети стоит небольшой православный храм. На пороге корреспондентов встречает староста — Валентин Крылов, который провел в ИК-1 уже больше трех лет. Еще до того, как попасть в колонию, он состоял в протестантской церкви, закончил библейский институт (протестантское религиозное учебное заведение. — Прим. ред.), но совершил преступление и попал в места лишения свободы, где принял для себя решение исповедовать православие.
Храм довольно небольшой, но уютный: пара скамеек, а на подоконниках — цветы. По словам старосты, его отношение к тюрьме изменилось с момента начала отбывания наказания. "Суд выносит приговор, а душа благодаря вере получает прощение. До того как пришел сюда, я был отвратительным человеком, алкоголиком. Я совершил преступление и уже потом пришел к Богу. С ним тюрьму уже называешь не тюрьмой, а школой", — поясняет Валентин.
Осужденные своими силами поддерживают храм.
"На 90 процентов росписи и рамки для икон делали заключенные. Многие, уходя на свободу, дарили свои личные иконы. Был случай, когда благодаря иконе целителя Пантелеймона человек исцелился и оставил ее другим, чтобы они тоже могли обрести здоровье", — рассказывает Валентин.
После освобождения староста храма планирует устроиться на работу в реабилитационный центр. "Я прошел христианский реабилитационный центр. И после отбывания срока хочу вернуться туда — помогать людям, оказывать помощь наркоманам, алкоголикам и бомжам, чтобы они могли вернуть себе человеческий образ", — делится осужденный.
Новая жизнь заключенных
В администрации Исправительной колонии № 1 уверяют: осужденных в праве на вероисповедание никто не ограничивает. Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными Максим Романов рассказывает, что в колонию раз в неделю приезжают священнослужители. "На территории колонии построены православный храм и мечеть. Согласно распорядку дня, осужденные могут приходить туда для исполнения религиозных обрядов", — говорит Максим Романов, уточняя, что мечеть постоянно посещают порядка 30 мусульман, а православный храм — около 50 православных.
Тринадцать лет по колониям
Протоирей Роман Цуркан, помощник начальника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю по работе с верующими, постоянно посещает исправительную колонию и следственный изолятор, где также есть молельная комната для православных.
"Религия мотивирует человека стать на путь исправления. Самая большая радость — видеть человека, который действительно изменил свою жизнь в лучшую сторону. На Рождество мне из Пскова позвонил человек, который отсидел два срока по 10 лет. Его я давным-давно крестил в одной из тюрем. После отбытия срока он ушел в монастырь и уже около 10 лет находится там. За 13 лет служения в тюрьме таких случаев, я наблюдал, к счастью, много", — рассказывает протоиерей.
Свою работу он не считает особенной.
"Некоторые думают, что работа в тюрьме — это плохо, это грязь. Но мне мой первый наставник сказал: "в тюрьме очень много Христа", — говорит священнослужитель.
Святость не в бороде
Мухаммед Исламов, помощник муфтия Крыма, ответственный по взаимодействию с УФСИН по Республике Крым и Севастополю, также заверяет: администрация исправительных учреждений никак не препятствует праву человека на вероисповедание. "Я 11 лет хожу к заключенным ИК-1. Там созданы все условия, чтобы человек, исповедующий ислам, мог совершать намаз, никто не препятствует проведению пятикратной молитвы. Заключенные могут в священный месяц Рамазан держать пост, администрация этому не мешает", — говорит Мухаммед Исламов.
По его словам, нет ничего противоестественного в том, что от попавших в места лишения свободы требуют сбрить бороду.
"Человек должен понимать, где он находится. Это исправительное учреждение, где действует режим и есть нормы внешнего вида. Кроме того, ношение бороды — это желательное по мере возможности. Есть возможность отпустить бороду, ухаживать за ней, держать ее в опрятном виде — это приветствуется, но если такой возможности нет — на человеке греха тоже нет. Святость не в бороде, святость — в сердце человека и его помыслах", — говорит помощник крымского муфтия.
Согласно данным ФСИН России, на 1 января 2018 года, общее число заключенных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исправительной системы, составляло более 600 тысяч человек. Из них 494 тысячи отбывали наказание в 713 исправительных колониях, а 104 тысячи — содержалось в следственных изоляторах.
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