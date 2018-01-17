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Общество

Россияне проголосовали за лучшие проекты конкурса "Хочу делать добро"

15:1417.01.2018
(обновлено: 15:16 17.01.2018)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкРоссияне проголосовали за лучшие проекты конкурса Хочу делать доброРоссияне проголосовали за лучшие проекты конкурса Хочу делать добро
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. По итогам всероссийского голосования, проходившего с 15 декабря по 15 яваря, волонтерские и социальные инициативы, принимающие участие в конкурсе "Хочу делать добро", получили в общей сложности более 340 тысяч голосов.

"Россия — это страна возможностей, каждый желающий может проявить себя. Мы надеемся, что конкурс даст дополнительный толчок для создания еще большего числа добровольческих проектов в России. О востребованности этой инициативы говорят тысячи заявок со всех уголков страны от молодых людей, желающих внести свой вклад в общество и готовых помогать другим", — почеркнул руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Наибольшее количество голосов (1758) набрал проект "Мамина забота" (Республика Бурятия), который направлен на решение проблемы занятости социально незащищенного населения, не имеющего возможности устроиться на работу с полной занятостью. В частности, речь идет о женщинах в декретном отпуске, многодетных родителях и инвалидах. Специально разработанный график позволит работать в среднем по три часа в день из дома, создавая изделия ручной работы.

Волонтеры на территории визит-центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Прием заявок на участие в конкурсе "Хочу делать добро" завершен

Проект "ИГГС — помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП, пропаганда безопасности дорожного движения" (Удмуртская Республика) набрал 1631 голос. Организация с 2014 года занимается розыском автомобилей, скрывшихся с места ДТП после наезда на пешехода, привлечением доноров в экстренных случаях и другими видами деятельности для помощи людям, оказавшимся в трудных ситуациях на дороге. Проект стремится уменьшить количество ДТП, оказать материальную помощь пострадавшим в ДТП и их семьям, повысить уровень культуры на дороге, обеспечить правовую защиту граждан и осуществлять просветительскую деятельность.

"Робоцентр — бесплатные занятия по робототехнике для детей-сирот и инвалидов, занятия для детей из неблагополучных семей" (Чеченская Республика) получил 1437 голосов. Робоцентр — это первая детская робототехническая школа в регионе. Обучаясь в этой школе, дети получат возможность освоить азы программирования и алгоритмизации, научатся конструировать системы автоматизации различных процессов, а также смогут собирать роботов для участия в робототехнических соревнованиях регионального и федерального уровней. Проект рассчитан на детей, оставшихся без попечительства, детей-инвалидов третьей группы и детей из малоимущих семей в возрасте от 6 до 18 лет.

За проект "Дети Красноярска в безопасности. Академия детской безопасности "Умка"" (Красноярский край) отдали 1302 голоса. Уже три года волонтеры организации проводят лекции по правилам безопасности, направленные на предотвращение пропажи детей. Проект стремится повысить уровень безопасности детей и научить их защищать себя в критических ситуациях. Благодаря лекциям проекта повысится и грамотность родителей. Они будут знать, как обеспечить безопасность ребенка, а также как действовать в ситуации, если ребенок пропал (сумеют мгновенно оповестить нужные спецслужбы, сделать другие необходимые первые шаги при поиске ребенка и т.д.)

Год добровольца придаст импульс развитию волонтерского движения в России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Год добровольца придаст импульс развитию волонтерского движения в России

Проект "Взаимопомощь на дорогах" (Краснодарский край) получил 1151 голос в рамках народного голосования. Его основная цель — привлечение людей к содружеству и взаимоуважению на дороге, а также бескорыстная помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Как отмечают в организации, "результатом существования сообщества стали тысячи "прикуренных", отбуксированных до сервиса или дома, вытащенных из кюветов, грязи, сугробов и т.д." автомобилей. Поскольку, по словам организаторов, число участников сообщества растет, планируется создать мобильное приложение, которое ускорит процесс оказания помощи.

По итогам голосования были отобраны 500 проектов, которым предстоит пройти экспертную комиссию, после чего будут определены победители. Презентация проектов, выигравших конкурс, состоится в рамках окружного форума "Доброволец России: СФО" 23-26 февраля.

Конкурс "Хочу делать добро" реализуется в рамках работы открытой платформы "Россия — страна возможностей", которая была создана после указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.

Организаторами конкурса "Хочу делать добро" выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Высшая школа экономики и Российское движение школьников. Конкурс проводится по шести направлениям: "Забота и внимание", "Культура и искусство", "Просвещение", "Город", "Новые медиа" и "Гражданское участие". Принять участие в конкурсе могли граждане России трех возрастных категорий: 9-13 лет, 14-17 лет и 18-30 лет.

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