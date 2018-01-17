ОНФ составил рейтинг самых привлекательных для стажировок городов РФ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Предприятия Москвы и Санкт-Петербурга стали самыми привлекательными для стажировок студентов и выпускников вузов. Об этом свидетельствует проведенный совместно с порталом superjob.ru мониторинг промышленных стажировок, список которых размещен на сайте проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки".

Мониторинг проводился в декабре 2017 — январе 2018 года В итоговый рейтинг вошли города, предприятия в которых наиболее активно предлагают вакансии. Список возглавила Москва, за ней — Санкт-Петербург, далее следуют Краснодар, Пенза и Рязань.

Практически все наиболее популярные у молодежи вакансии предлагают в Москве (пять вакансий) и Санкт-Петербурге (четыре вакансии). В первую десятку удалось пробиться лишь одной вакансии из Самары. При этом, как подчеркнули в пресс-службе ОНФ, речь в этом рейтинге идет прежде всего о вариантах работы для инженеров.

"По итогам мониторинга стало ясно, что интерес к инженерным специальностям у соискателей возрастает. Также растет количество работодателей, участвующих в подготовке кадров", — отметил координатор проекта ОНФ "Профстажировки" Илья Семин.

Специалисты ОНФ также составили топ-10 городов по уровню оплаты стажировок. В Екатеринбурге, который занял первое место, плата за промстажировки составила в среднем 32,4 тысячи рублей. На втором месте оказалась Москва с показателем 27,7 тысячи, замыкает тройку лидеров Пермь — 27,2 тысячи рублей.

Проект Общероссийского народного фронта "Профстажировки" создан в марте 2017 года и является частью открытой платформы "Россия — страна возможностей". Он направлен на помощь студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей в подборе предприятий для прохождения стажировки или практики в любом регионе России.