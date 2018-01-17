Сотрудники МЧС проверяют безопасность мест крещенских купаний в России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Специалисты МЧС проверяют готовность всех мест массового выхода людей на лед в преддверии крещенских купаний, всего в стране будет открыто около 4 тысяч оборудованных купальных мест, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.

Ранее министерство сообщило, что в этом году в обеспечении безопасности в крещенские купания будут задействованы около 9 тысяч сотрудников, а также более 2,5 тысячи единиц техники и около 500 маломерных судов. По предварительным данным, в купаниях в России примут участие около 1,5 миллиона человек, для этого будет открыто почти 4 тысячи оборудованных купальных мест.

"Сотрудники МЧС России совместно с представителями организаций и ведомств готовятся к обеспечению безопасности крещенских купаний: проводят проверки мест массового выхода людей на лед, оценивают готовность купелей и мест проведения праздничных мероприятий", — сказал собеседник агентства.

По оценке спасателей, в Москве и Московской области в крещенских купаниях примут участие более 220 тысяч человек. Для этого оборудуют более 330 площадок, в том числе 99 на открытой воде. Для обеспечения безопасности будут задействованы свыше 1,7 тысячи спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке.

Каждое место организованного купания будет обеспечено специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками, местами для переодевания, пунктами горячего питья, а также освещением. Кроме того, везде планируется развернуть пункты обогрева.

МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, так как только квалифицированные специалисты могут своевременно оказать первую медицинскую помощь, чтобы избежать травм и обморожений.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.

По данным МЧС, в 2017 году в крещенских купаниях в России приняли участие более 1,8 миллиона человек (в 2016 — почти 2 миллиона), серьезных происшествий не зафиксировано. Для купаний было подготовлено более 3,9 тысячи мест, где дежурили сотрудники МЧС, медики и полицейские. Безопасность купаний обеспечивали более 42,4 тысячи человек и почти 14 тысяч единиц техники. В Москве места для проведения обряда крещенского купания посетили более 255 тысяч граждан.