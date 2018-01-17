В Москве снегоуборочная техника ликвидирует последствия снегопада

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Колонны спецтехники в среду выходили на сплошное прометание улиц и дорог, парковок, площадей, тротуаров и дворов с последующей противогололедной обработкой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В работах задействовано свыше 6,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники", – сказал он.

Также, по его словам, одновременно проводится механизированная и ручная уборка снега и противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

По прогнозу синоптиков, 17 и 18 января в Москве ожидается снег, местами возможна метель. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду. К вечеру 18 января прирост снега в городе может составить до 6 см.