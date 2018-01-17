МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Электронный учебник нового поколения должен будет в будущем использовать искусственный интеллект для формирования индивидуального образования школьника, сказал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на полях Гайдаровского форума.
Он пояснил, что в результате внедрения искусственного интеллекта исчезнут порядка 70% составляющих нынешней методики образования.
По его словам, искусственный интеллект имеет возможности для решения на сегодняшний день нерешенных для школы проблем, в частности, индивидуализация обучения.
"Искусственный интеллект, зашитый в электронном учебнике нового поколения, будет способен адаптироваться к тому, что у ребёнка получается, а что не получается, предлагать ему те задачи, которые у него идут… в зависимости от успешности ответа на такого рода интерактивные задачи будет предлагаться совершенно другой метод обучения на очень раннем этапе", — пояснил он.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).