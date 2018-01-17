МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Электронный учебник нового поколения должен будет в будущем использовать искусственный интеллект для формирования индивидуального образования школьника, сказал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на полях Гайдаровского форума.

"Самообучающийся искусственный интеллект — это абсолютная реальность. Она просто слишком дорогая сейчас и находится в таком лабораторном состоянии. Но, по оценкам всех руководителей крупнейших компаний-разработчиков, я напомню, что их три — это Google, Microsoft и IBM, у нас есть 5 или 7 лет для окончательного вытеснения бумажного учебника. Не потому, что бумага менее приятна, чем экран компьютера или электронной книги, а потому что искусственный интеллект станет доступным и сломает всю методику общеобразовательной школы не только у нас, а в большинстве стран", — сказал Кузьминов.

Он пояснил, что в результате внедрения искусственного интеллекта исчезнут порядка 70% составляющих нынешней методики образования.

"Учитель через 5-7 лет не будет знать, задачу решил Петя или Петин смартфон. Причём Петин смартфон сделает это очень доказательно с несколькими вариантами решения, с подробным объяснением. Петин смартфон может писать эссе и стандартное сочинение", — пояснил ректор.

По его словам, искусственный интеллект имеет возможности для решения на сегодняшний день нерешенных для школы проблем, в частности, индивидуализация обучения.

"Искусственный интеллект, зашитый в электронном учебнике нового поколения, будет способен адаптироваться к тому, что у ребёнка получается, а что не получается, предлагать ему те задачи, которые у него идут… в зависимости от успешности ответа на такого рода интерактивные задачи будет предлагаться совершенно другой метод обучения на очень раннем этапе", — пояснил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).