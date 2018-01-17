Эксперт рассказал о слабостях российского образования

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия больше всего отстаёт в сфере образования взрослых: в РФ в настоящее время учатся лишь 15% взрослых граждан, в сравнении с 40-50% в более развитых странах, сказал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на полях Гайдаровского форума.
Он также обратил внимание на низкое финансирование заочного образования в России. По его словам, такая форма обучения финансируется лишь в размере 1/10 от очной формы. При этом половина российских студентов учатся именно заочно.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
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