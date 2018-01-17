Кузнецова прокомментировала ситуацию с девочкой, найденной на улице в Омске

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пятилетняя девочка, которую прохожие в Омске обнаружили на улице неодетой и в состоянии легкого алкогольного опьянения, не посещала детский сад, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Прохожие обнаружили ребенка без верхней одежды во вторник вечером на улице Кирова в Омске. Они завели девочку в ближайший магазин, вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка направили в медицинское учреждение, где врачи при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя.

Отца девочки, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полицейские обнаружили спящим дома в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным полиции, 35-летний мужчина, присматривал за дочерью, пока супруга была на работе, и распивал спиртные напитки. Около 17.00 мужчина уснул, разбудили его уже полицейские, которые и сообщили о произошедшем.

"Мы сразу же связались с регионом после получения этой информации, уточнили все данные. Семья на учете не состояла. Ребенок не посещал детский сад до пятилетнего возраста, то есть до сегодняшнего момента, по крайней мере сейчас у нас такая информация от регионального уполномоченного. У одного из родителей неоднократно были те или иные конфликты с законом", — сообщила Кузнецова.

Она отметила, что в этой связи есть вопросы к организации взаимодействия регионального министерства здравоохранения и уполномоченных органов.

"Наверняка участковый знал, что на его участке есть ребенок, который не посещает детский сад, хотя ему пять лет, и нужно готовиться к школе, развиваться", — добавила детский омбудсмен.

По словам Кузнецовой, сейчас девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает, так как она вовремя получила медицинскую помощь благодаря прохожим, которые ее обнаружили, и действиям врачей.

Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что в отношении отца девочки уже составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет.