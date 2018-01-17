Кузнецова прокомментировала ситуацию с девочкой, найденной на улице в Омске

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пятилетняя девочка, которую прохожие в Омске обнаружили на улице неодетой и в состоянии легкого алкогольного опьянения, не посещала детский сад, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
Отца девочки, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полицейские обнаружили спящим дома в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным полиции, 35-летний мужчина, присматривал за дочерью, пока супруга была на работе, и распивал спиртные напитки. Около 17.00 мужчина уснул, разбудили его уже полицейские, которые и сообщили о произошедшем.
"Мы сразу же связались с регионом после получения этой информации, уточнили все данные. Семья на учете не состояла. Ребенок не посещал детский сад до пятилетнего возраста, то есть до сегодняшнего момента, по крайней мере сейчас у нас такая информация от регионального уполномоченного. У одного из родителей неоднократно были те или иные конфликты с законом", — сообщила Кузнецова.
Она отметила, что в этой связи есть вопросы к организации взаимодействия регионального министерства здравоохранения и уполномоченных органов.
По словам Кузнецовой, сейчас девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает, так как она вовремя получила медицинскую помощь благодаря прохожим, которые ее обнаружили, и действиям врачей.
Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что в отношении отца девочки уже составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет.