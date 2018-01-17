Секреты "иностранных агентов". RT объявил набор в школу тележурналистики

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Телеканал RT объявил о новом наборе в школу тележурналистики. Ведущие и корреспонденты поделятся профессиональными секретами, а самые успешные выпускники получат возможность присоединиться к команде канала.

Слушатели научатся технике речи и работе в кадре, написанию сценариев, работе с социальными сетями и онлайн-контентом, а также познакомятся с инновационным форматом 360 градусов. Помимо лекций и мастер-классов участников ждут практические занятия.

Школа будет работать с 29 января по 16 февраля. Обучение проводится бесплатно.

"Приходите к нам в Школу RT — мы расскажем, как попасть на страницы доклада ЦРУ, и выдадим все секреты "иностранных агентов", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

С момента открытия Школы RT в июле 2016 года обучение в ней прошли уже более ста человек из 17 стран мира, в том числе из России, США, Канады, Германии, Нидерландов, Китая, Индии, Сирии, Португалии и Аргентины.

В ноябре телеканалу RT America пришлось зарегистрироваться в качестве иностранного агента по требованию министерства юстиции США. Иноагенты обязаны предоставлять информацию не только о своей деятельности, но и о доходах и расходах, а также о заключенных соглашениях. Информационные материалы должны сопровождаться упоминанием о том, что они распространяются иностранным агентом.

Как поясняла тогда Симоньян, каналу не оставили выбора: или регистрация, или уголовное дело. Решение американских властей осудили в Комитете защиты журналистов и других международных организациях.