Секреты "иностранных агентов". RT объявил набор в школу тележурналистики

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Телеканал RT объявил о новом наборе в школу тележурналистики. Ведущие и корреспонденты поделятся профессиональными секретами, а самые успешные выпускники получат возможность присоединиться к команде канала.
Слушатели научатся технике речи и работе в кадре, написанию сценариев, работе с социальными сетями и онлайн-контентом, а также познакомятся с инновационным форматом 360 градусов. Помимо лекций и мастер-классов участников ждут практические занятия.
Школа будет работать с 29 января по 16 февраля. Обучение проводится бесплатно.
"Приходите к нам в Школу RT — мы расскажем, как попасть на страницы доклада ЦРУ, и выдадим все секреты "иностранных агентов", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В ноябре телеканалу RT America пришлось зарегистрироваться в качестве иностранного агента по требованию министерства юстиции США. Иноагенты обязаны предоставлять информацию не только о своей деятельности, но и о доходах и расходах, а также о заключенных соглашениях. Информационные материалы должны сопровождаться упоминанием о том, что они распространяются иностранным агентом.
Как поясняла тогда Симоньян, каналу не оставили выбора: или регистрация, или уголовное дело. Решение американских властей осудили в Комитете защиты журналистов и других международных организациях.