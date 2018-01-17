Посетители парка "Сокольники" смогут пострелять в средневековом тире

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Посетители московского парка "Сокольники" смогут пострелять в средневековом тире из катапульт, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В парке "Сокольники" установят две катапульты, созданные по образцам осадных орудий XV века, и откроют средневековый тир. Бесплатный аттракцион появится в западной части парка, неподалеку от Золотого пруда. Он будет работать по субботам до конца января. Если гостям понравится развлечение, то тир продолжит работу", — говорится в сообщении.

Желающие смогут бесплатно пострелять из осадных орудий по импровизированным крепостным стенам, состоящим из пластиковых блоков, высотой более двух метров, шириной — более пяти, уточняется в сообщении.

"Каждая из наших катапульт весит около 200 килограммов, они сделаны вручную из дерева по чертежам орудий XV века. Однако в отличие от исторических прототипов их мощность уменьшена в целях безопасности. Да и обращаться с ними просто — не так, как с оригинальными катапультами", — рассказал порталу художественный руководитель парка "Сокольники" Андрей Копосов.

По его словам, орудия стреляют на расстояние до 50 метров. В качестве снарядов для них будут использоваться специальные мешочки из мягкой ткани, наполненные мелкими камешками. Когда выпадет достаточное количество снега, можно будет стрелять снежками.