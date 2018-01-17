В Москве появились сквер имени Муслима Магомаева и улица Юрия Никулина

Новогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве. Архивное фото

Новогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мэр Москвы подписал постановление, согласно которому новым улицам и скверам в Москве были присвоены имена известных российских и советских людей, среди которых Юрий Никулин и Муслим Магомаев, соответствующий документ опубликован на портале мэра города.

"Присвоить проектируемым проездам, расположенным в районе Аэропорт Северного административного округа города Москвы, следующие наименования: Проектируемому проезду №6613 наименование — улица Юрия Никулина", — говорится в постановлении.

В честь башкирского писателя и драматурга Мустая Карима назван участок проектируемого проезда в Даниловском районе Москвы, а в память о народном артисте СССР Муслиме Магомаеве назван сквер между Леонтьевским и Вознесенским переулками.

Кроме того, соответствующим документом названы улицы в честь советских футболистов и заслуженных мастеров спорта СССР Михаила Якушина и Игоря Численко, а также улица имени телеведущей, диктора Центрального телевидения Валентины Леонтьевой.

Нескольким улицам присвоили имена героев Великой Отечественной войны — офицеров Красной армии Александра Печерского, Дмитрия Лавриненко, военачальника, маршала Андрея Еременко.

Также мэром принято решение в память о подвиге участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС назвать сквер в ЗАО в честь героев-чернобыльцев.

Безымянный проезд между Челобитьевским шоссе и зданием храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове, согласно документу, присвоено имя Архангело-Тюриковский переулок.