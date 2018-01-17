Роспотребнадзор отметил низкую заболеваемость гриппом по стране

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает фиксировать низкую заболеваемость гриппом на территории России, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что за счет других источников привито 8,1 миллиона человек, из них за счет работодателей – 6,6 миллиона человек.
По совокупному населению превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в трех субъектах страны, говорится в сообщении. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения по субъекту зафиксировано в двух городах РФ.
Добавляется, что за неделю были лабораторно обследованы более 3,3 тысячи человек, в 57 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 32 – вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 10%. Роспотребнадзор продолжает мониторинг иммунизации населения против гриппа.