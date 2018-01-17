На Камчатке для сохранения поголовья оленей платят деньги за отстрел волков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв – РИА Новости. На Камчатке в рамках мероприятий по сохранению поголовья оленей и развитию северного оленеводства в 2017 году охотниками было добыто 46 волков, сообщает региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
"За одного добытого волка назначена премия в размере 30 тысяч рублей. Так, в прошлом году камчатским охотпользователям были произведены выплаты в размере 1 миллиона 380 тысяч рублей по фактически добытым 46 волкам", — говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что также в 2017 году вынуждено было добыто 50 медведей, поскольку они представляли реальную угрозу для человека, и более 370 лис для оценки эпизоотической ситуации.
В настоящее время на территории региона зарегистрировано 20,9 тысячи охотников, получивших охотничьи билеты в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира.