Милонов попросил Володина проработать механизм сокращения абортов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) попросил спикера ГД Вячеслава Володина поддержать идею создать межфракционную депутатскую рабочую группу для проработки возможных механизмов реализации предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в частности, правовых механизмов сокращения абортов и поддержки многодетных семей.

"Законодательные идеи, выраженные святейшим патриархом Московским и всея Руси, главой крупнейшей и авторитетнейшей религиозной общины России, нуждаются в тщательном изучении, а также в проработке возможных механизмов их реализации. В связи с вышеизложенным прошу вас поддержать идею создания соответствующей межфракционной депутатской рабочей группы", — говорится в письме Милонова, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик, в частности, выделяет конкретные темы из выступления патриарха в нижней палате парламента 26 января 2017 года.

"Предстоятель Русской православной церкви говорил о необходимости дальнейшего развития правовых механизмов сокращения абортов и поддержки многодетных семей, ‎защиты прав должников и членов их семей, укрепления гарантий ‎трудовых прав граждан в условиях формирования "цифровой экономики" и наметившегося сокращения числа рабочих мест", — отмечает Милонов.