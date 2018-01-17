Милонов попросил Володина проработать механизм сокращения абортов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) попросил спикера ГД Вячеслава Володина поддержать идею создать межфракционную депутатскую рабочую группу для проработки возможных механизмов реализации предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в частности, правовых механизмов сокращения абортов и поддержки многодетных семей.
Политик, в частности, выделяет конкретные темы из выступления патриарха в нижней палате парламента 26 января 2017 года.
"Предстоятель Русской православной церкви говорил о необходимости дальнейшего развития правовых механизмов сокращения абортов и поддержки многодетных семей, защиты прав должников и членов их семей, укрепления гарантий трудовых прав граждан в условиях формирования "цифровой экономики" и наметившегося сокращения числа рабочих мест", — отмечает Милонов.