На Камчатке осужденные изготовят автобусные павильоны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Автобусные павильоны, которые будут устанавливать в Петропавловске-Камчатском, будут изготавливать осужденные одной из исправительных колоний на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого управления ФСИН.

Отмечается, что цех металлообработки исправительной колонии № 5 долгое время был законсервирован. В течение прошлого года в учреждении проводились работы по восстановлению производственных помещений и ввода их в эксплуатацию.

"В конце 2017 года был получен пробный заказ от администрации Петропавловска-Камчатского на изготовление одного павильона. Пробный образец был осмотрен и утвержден руководителем Управления дорожного хозяйства города. Были оценены отличное качество и скорость изготовления изделий", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в итоге между руководством колонии и управлением дорожного хозяйства Петропавловска-Камчатского был заключен государственный контракт на изготовление 15 павильонов.

В пресс-службе добавили, что это не первый опыт сотрудничества краевого УФСИН с администрацией города. Для благоустройства столицы Камчатки осужденные изготавливали фонарные столбы, лавочки, турники для спортивных площадок.

"Данные заказы позволили трудоустроить осужденных, часть полученных средств пойдет на погашение исков, алиментов, штрафов и позволит осужденным не потерять навык в своей работе", — добавил представитель УФСИН края.