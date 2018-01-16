В ГД попросили Чайку и Бастрыкина проконтролировать расследование в Перми

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять на личный контроль расследование инцидента в пермской школе.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в ней пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Как сообщается на сайте комитета, депутаты выразили обеспокоенность относительно "кровавого конфликта" между несовершеннолетними, получившего широкий общественный резонанс.

"В связи со случившимся комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос председателю Следственного комитета Российской Федерации А.И.Бастрыкину и генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке с просьбой взять расследование под личный контроль", — говорится в сообщении.