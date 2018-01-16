Росздравнадзор объяснил продление эксперимента по маркировке лекарств

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Увеличение времени на эксперимент по маркировке лекарств позволит производителям препаратов лучше подготовиться, сказал журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко во время Гайдаровского форума.

Ранее в начале 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении эксперимента по маркировке лекарств на 2018 год.

"Депутаты Государственной думы посчитали необходимым продлить срок внедрения (системы маркировки) на один год… это, конечно, даст дополнительной временной промежуток для подготовки всех производителей и аптечных организаций", — сказал Мурашко.

Он также отметил, что к концу первой половины 2018 года будет принято решение о первых препаратах на обязательной маркировке, в частности препаратов из группы семи нозологий и обсуждается ряд препаратов дорогостоящих.

По словам Мурашко, в 2017 году количество недоброкачественной продукции, лекарственных препаратов в сети снизилось более чем в два раза.

"Были выявлены правонарушения, которые связаны с нелегальной продажей в сети интернет. Большое количество уголовных дел было заведено как по фальсифицированным, так и по недоброкачественным, незарегистрированной продуктам: медизделиям и лекарственным препаратам", — подытожил Мурашко.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).