В Москве начали демонтировать новогоднее оформление

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Новогодние ели и объемно-декоративные конструкции, установленные по всей в Москве в канун праздников, начали демонтировать в Москве, все они аккуратно разбираются и свозятся на склад, чтобы вновь украсить столицу в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Демонтаж новогодних и рождественских ели начался в столице 15 января. Как сообщалось ранее, работы по демонтажу елей завершатся 18 января, а остальные элементы праздничного оформления города — световые и декоративные конструкции — начнут демонтировать с 28 февраля и окончательно уберут к 3 марта.

"Новогодние праздники позади. В настоящее время организована работа по демонтажу новогодних елей и объемно-декоративных конструкций. Сегодня демонтированы уже 92 ели и 82 конструкции. Часть конструкций демонтируется – с новогодней тематикой и поздравлениями с Новым годом, остальные остаются и будут радовать жителей и гостей столицы до конца февраля", — сказал начальник управления наружного освещения и праздничного оформления департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Кондратенко.

Он подчеркнул, что все установленные ели и конструкции многоразового использования, их аккуратно разбирают и свозят на склад для использования при украшении города в следующем году.

На сегодняшний день уже демонтирована главная ель на Лубянской площади, высота которой составила 20 метров. Ель на площади Красные ворота будет убрана во вторник вечером.

К Новому году и Рождеству по всей Москве было установлено 266 украшенных елей. В целом концепцию новогоднего оформления в этом году в столице посвятили теме театра: на главных центральных улицах установили гигантские светящиеся арки, имитирующие фасады знаменитых на весь мир московских театров.