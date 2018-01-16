ЕГЭ позволил повысить качество набора в вузы, заявили в Рособрнадзоре

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) позволил повысить качество набора в вузы, сказал глава Рособнадзора, замминистра образования РФ Сергей Кравцов.

"В этом году впервые… ректоры говорят, что набор как в советское время. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда экзамен проходит объективно: когда нет утечек, когда не списывают, дети готовятся, учатся. Когда у нас 95% шли в высшие учебные заведения и все сдавали ЕГЭ, о каком качестве мы можем говорить?.. в этом учебном году у нас 54% пошли уже в техникум, 46% пошли в вузы", — сказал Кравцов во время Гайдаровского форума.

По его словам, при наличии объективного экзамена качество набора улучшается.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности".

Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).