Цены на жизненно важные лекарства снизились почти на 2% в 2017 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Почти на 2% снизились цены на лекарства из списка жизненно важных и необходимых, при этом удалось избежать выпадения препаратов с рынка, рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"В 2017 году итоги по ценам на жизненно важные лекарственные препараты — минус 1,8%. Очень существенное снижение в нижнем ценовом сегменте до 50 рублей, то есть в целом это показывает эффективность всех мероприятий, которые в кризис проведены правительством", — сказал Мурашко журналистам во время Гайдаровского форума.

Он отметил, что удалось пройти год без какого-либо значимого выпадения лекарственных препаратов с рынка, в том числе нижнего ценового сегмента, а "эксперты даже отмечают небольшой рост продаж нижнего ценового сегмента".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).