МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации по итогам заседания согласительной комиссии для преодоления разногласий по законопроекту о запрете контактных притравочных станций выразили уверенность, что обеим сторонам удастся найти консенсус по проекту.
Госдума на прошлой неделе приняла решение о создании согласительной комиссии для преодоления разногласий по закону о запрете контактных притравочных станций. Ранее документ был принят Госдумой, но в конце декабря Совет Федерации его отклонил. Сенаторы сочли, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли.
Документ был разработан группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты предлагали установить законодательно требование, при котором физический контакт между собаками и дикими животными будет запрещен, как и любые методы, предусматривающие жестокое обращение с животными, например, травмирование перед тренировкой. Владельцы притравочных станций должны были устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитят от травм как охотничьих собак, так и диких животных.
По словам депутата, ко второму заседанию комиссии, которое пройдет на следующей неделе, будут проведены два мероприятия с участием экспертов по подготовке ловчих птиц и норных собак.
Как отметил в свою очередь первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев, стороны уверены в том, что согласительная комиссия в сжатые сроки найдет оптимальное решение, "которое устроит и депутатов Госдумы, и сенаторов Совета Федерации, а самое главное — наших избирателей".
Зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев отметил потенциал охотничьей отрасли и заявил, что необходимо делать все для устранения противоречий, которые мешают ее развитию.
Сенатор отметил, что впереди предстоит большая работа, но при этом есть много вопросов, которые депутаты ГД и члены СФ договорились обсуждать и совместно двигаться вперед.