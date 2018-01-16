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Общество

В ГД и СФ рассчитывают прийти к согласию по закону о притравочных станциях

17:5116.01.2018
(обновлено: 17:54 16.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фотоПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации по итогам заседания согласительной комиссии для преодоления разногласий по законопроекту о запрете контактных притравочных станций выразили уверенность, что обеим сторонам удастся найти консенсус по проекту.

Собака в вольере. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
"Настоящий конвейер смерти". Что творится на притравочных станциях

Госдума на прошлой неделе приняла решение о создании согласительной комиссии для преодоления разногласий по закону о запрете контактных притравочных станций. Ранее документ был принят Госдумой, но в конце декабря Совет Федерации его отклонил. Сенаторы сочли, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли.

Документ был разработан группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты предлагали установить законодательно требование, при котором физический контакт между собаками и дикими животными будет запрещен, как и любые методы, предусматривающие жестокое обращение с животными, например, травмирование перед тренировкой. Владельцы притравочных станций должны были устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитят от травм как охотничьих собак, так и диких животных.

Андрей Клишас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Клишас удивлен поспешностью принятия Думой закона о притравочных станциях
"Сегодняшнее заседание, мне кажется, оно было исключительно плодотворно, потому что мы поняли и услышали от Совета Федерации суть противоречий. Именно поэтому мы приняли решение, что мы должны дальше работать над законопроектом в части уточнения тех позиций, которые на сегодняшний день в нем есть… Нам очень важно разделить два понятия… первое — это жестокая притравка собак на станциях, второе — это деятельность по подготовке охотничьих собак", — пояснил по итогам заседания глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По словам депутата, ко второму заседанию комиссии, которое пройдет на следующей неделе, будут проведены два мероприятия с участием экспертов по подготовке ловчих птиц и норных собак.

Заседание Совета Федерации РФ. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Совфед готов вместе с Госдумой дорабатывать закон о притравочных станциях
"Мы сделали сегодня хороший и конструктивный шаг навстречу друг другу именно с точки зрения прояснения сути позиций и Совета Федерации, и Государственной Думы. И как показало сегодняшнее обсуждение, у нас не так много противоречий, как это казалось сначала", — заключил Николаев.

Как отметил в свою очередь первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев, стороны уверены в том, что согласительная комиссия в сжатые сроки найдет оптимальное решение, "которое устроит и депутатов Госдумы, и сенаторов Совета Федерации, а самое главное — наших избирателей".

Зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев отметил потенциал охотничьей отрасли и заявил, что необходимо делать все для устранения противоречий, которые мешают ее развитию.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 января 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ГД приняла постановление о комиссии по вопросу о притравочных станциях
"Мы изначально были настроены на конструктивный диалог. И мы все время говорили, что на сегодняшний день охотничье дело — это не забава, охотничье дело — это дело, которое несет в себе огромный социально-экономический смысл. У этой отрасли есть огромный потенциал развития, и мы совместно должны делать все для того, чтобы все противоречия, которые на сегодняшний день мешают развиваться этой отрасли, были устранены", — заявил Лебедев журналистам.

Сенатор отметил, что впереди предстоит большая работа, но при этом есть много вопросов, которые депутаты ГД и члены СФ договорились обсуждать и совместно двигаться вперед.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Ванюшин
Притравочные станции как и сама охота. как развлечение - это просто дикость несусветная!!!
Надо просто категорически запретить охоту в России. В виде исключения разрешить для малых народов и народов. проживающих в тайге. где охота - это не развлечение. а обеспечение пропитания.
А обезумевшие от крови охотники пусть стреляют по тарелочкам. пустым бутылкам в своих клубах или в тирах по мишеням.
Еще, наверное, охоту можно проводить по особым решениям. когда в той или иной местности резко увеличивается численность тех или иных зверей. наносящие урон природе. Все это под руководством природоохранных структур.
19:21
16.01.2018
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