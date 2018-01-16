В Перми предложили пересмотреть критерии выявления проблемных подростков

ПЕРМЬ, 16 янв — РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников после инцидента в пермской школе поручил правительству региона разработать изменения в законодательство для выявления потенциальных проблемных подростков.

"К сожалению, есть законодательные ограничения, которые не позволили комиссии по делам несовершеннолетних получить информацию о потенциальной опасности некоторых подростков и, соответственно, не позволяют комиссии отнести этих подростков к тем, кому требуется особый контроль. Давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать на краевом уровне и какие предложения у нас будут нашим коллегам на федеральном уровне", — сказал Решетников на внеочередном заседании правительства Пермского края.

"Соответственно, мы с вами должны максимум сделать то, что от нас зависит, и активно сформировать свои предложения на федеральном уровне с тем, чтобы в целом предотвратить подобного рода ситуации. Поэтому прошу и министерство здравоохранения вместе с коллегами из психоневрологического диспансера, наркодиспансера на базе имеющейся информации и информации о правонарушениях выработать подходы к выявлению потенциальных проблемных подростков", — добавил он.

"Подчеркну еще раз, произошедший случай, подростки — предварительный анализ показывает, что они не относились к числу проблемных по тем критериям, которые сейчас приняты. Нам нужно очень внимательно провести весь этот анализ", — добавил губернатор.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.