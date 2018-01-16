Васильева призвала больше заниматься воспитанием детей

ПЕРМЬ, 16 янв — РИА Новости. Министр образования РФ Ольга Васильева после происшествия в пермской школе призвала больше заниматься воспитанием детей и помогать им преодолевать переходный возраст.

"Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нужно заниматься тем, о чем много говорим, — воспитанием наших детей", — сказала Васильева журналистам.

"Конечно, мы с вами должны понимать, что переходный возраст при тех вызовах, которые существуют, проходит совершенно иначе, чем 20 лет назад. Эти новые вызовы мы должны осознавать, в них жить и помогать нашим детям постоянно", — добавила она.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.