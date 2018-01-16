Омбудсмен призвала к изменению законов о суррогатном материнстве в России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Суррогатное материнство в России нуждается в законодательных поправках, заявила во вторник уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на пресс-конференции, посвященной обсуждению угрозы запрета суррогатного материнства в России.

Мишонова заметила, что большое число нареканий в сфере суррогатного материнства вызывает пункт законодательства, согласно которому родители могут забрать ребёнка только после письменного согласия суррогатной матери.

"В большинстве стран, где разрешено суррогатное материнство, чётко прописано, что суррогатная мама не имеет права на этого ребёнка. Мы считаем, что нужно совершенствовать законодательство в этом аспекте, нужно чётко прописать права и обязанности и той, и другой стороны", — сказала она.

Омбудсмен отметила практики зарубежных стран, где женщина, которая может выступать как суррогатная мать, должна иметь своих детей и быть замужем.

"Эти предложения можно обсуждать, но то, что нам нужно совершенствовать законодательство в этой сфере, это однозначно", — подчеркнула Мишонова.

Ранее СМИ сообщили, что Госдума собирается обсудить законопроект о запрете суррогатного материнства. Автор инициативы сенатор Антон Беляков считает, что такая услуга нарушает права ребенка. Летом 2017 года комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект о запрете суррогатного материнства в России.