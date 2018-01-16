"Медведев на закрытой встрече обсудил с экспертами развитие мегаполисов"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на закрытой встрече с экспертами Гайдаровского форума обсудил проблемы развития больших городов и технологии, рассказал профессор истории Университета Иллинойса Марк Стейнберг, который присутствовал на встрече.

"Очень серьёзная беседа состоялась. На пленарной сессии он не отвечал на вопросы. Но за круглым столом мы обсудили вопросы экономического развития, поговорили о технологиях, о неравенстве, о развитии таких городов, как Москва, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Обсудили, что часть вашей страны развивается не так быстро. Также были вопросы образования", — рассказал профессор РИА Новости.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).