Текущая зима в Москве стала одной из самых теплых за десять лет

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Текущая зима в Москве стала одной из самых теплых за 10 лет, только за половину сезона максимумы температуры были перекрыты четыре раза — 17, 29, 30 декабря и последний раз — 7 января, сообщила РИА Новости главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

"Текущую зиму в Москве можно отнести к разряду очень теплых. Аномалия температуры воздуха в столице за первую половину зимы составила плюс 6,1 градуса. Теплее этот зимний период был лишь в зиму 2006-2007 годов, когда аномалия температуры за это же время достигала плюс 9 градусов", — рассказала Позднякова РИА Новости.

По данным Метеобюро, самая высокая температура воздуха нынешней зимой наблюдалась 17 декабря. Тогда на станции ВДНХ она составила плюс 8,2 градуса. А самой холодной ночью, с морозом до минус 9 градусов, стала ночь на 13 января 2018 года.

"С начала зимы три раза были перекрыты максимумы температуры воздуха 17, 29 и 30 декабря. И был повторен максимум температуры 7 января", — отметила собеседница агентства.