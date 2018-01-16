Медведев призвал поменять отношение к здравоохранению и образованию

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Необходимо ставить задачу по изменению отношения к здравоохранению, образованию, а также по повышению доходов врачей и педагогов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования, по повышению квалификации, по увеличению доходов тех, кто работает в этих сферах. Врачи и преподаватели — это ключевые группы, которые и определяют будущее нашей страны", — сказал Медведев на пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2018 "Россия и мир: цели и ценности".

По его словам, характер новых технологий таков, что выдвигает человека в центр практически любого экономического процесса.

Глава правительства отметил, что технологии создают новые возможности для участия в экономике, а производство и потребление становятся все более индивидуализированными.

"Персонализация продукта затронула даже массовые, серийные производства. Что уж говорить о таких сферах, как образование и здравоохранение, которые изначально должны быть "привязаны" к конкретному человеку. Уже сейчас понятно, что, например, "образование будущего" будет системой, которая опирается на персонализированную образовательную траекторию с открытыми образовательными ресурсами и новыми подходами к оценке результатов обучения", — пояснил он.

Медведев также отметил, что новый технологический уклад многократно повышает цену и ценности интеллектуального капитала, а человек становится главной ценностью и главным ориентиром при принятии управленческих решений.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).