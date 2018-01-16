Медведев призвал поменять отношение к здравоохранению и образованию

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Необходимо ставить задачу по изменению отношения к здравоохранению, образованию, а также по повышению доходов врачей и педагогов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования, по повышению квалификации, по увеличению доходов тех, кто работает в этих сферах. Врачи и преподаватели — это ключевые группы, которые и определяют будущее нашей страны", — сказал Медведев на пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2018 "Россия и мир: цели и ценности".
По его словам, характер новых технологий таков, что выдвигает человека в центр практически любого экономического процесса.
Глава правительства отметил, что технологии создают новые возможности для участия в экономике, а производство и потребление становятся все более индивидуализированными.
Медведев также отметил, что новый технологический уклад многократно повышает цену и ценности интеллектуального капитала, а человек становится главной ценностью и главным ориентиром при принятии управленческих решений.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).